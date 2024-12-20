Kuyumcularda Altın Alacaklar Dikkat! Son 10 Gün Kaldı, Büyük Para Cezası Var

Yeni düzenlemenin amacı, kara para aklama, dolandırıcılık ve vergi kaybını önlemek. Kimlik ibrazı sayesinde tüm işlemler kayıt altına alınacak ve Maliye ekiplerinin denetimine açık hale gelecek. Bu adım, sektörde şeffaflık sağlanması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.