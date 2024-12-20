Kuyumcularda Altın Alacaklar Dikkat! Son 10 Gün Kaldı, Büyük Para Cezası Var
Altın alım satım işlemlerinde 1 Ocak 2025 itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenlemesine göre, 185 bin TL ve üzerindeki işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu hale geliyor. Kimliksiz işlem gerçekleştiren kuyumcular ise para cezasına çarptırılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenlemenin amacı, kara para aklama, dolandırıcılık ve vergi kaybını önlemek. Kimlik ibrazı sayesinde tüm işlemler kayıt altına alınacak ve Maliye ekiplerinin denetimine açık hale gelecek. Bu adım, sektörde şeffaflık sağlanması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.
ESNAF VE VATANDAŞ TEDİRGİN
Ankara Kuyumcular Odası, vatandaşların kimlik ibrazı talebi nedeniyle tedirgin olabileceğine dikkat çekerek, bilgilendirme kampanyalarının önemine vurgu yaptı. Oda yetkilileri, kamu spotları hazırlanarak vatandaşın doğru bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti. Yapılan açıklamada, “Vatandaşı bu konuda bilgilendirmek, düzenlemenin daha sağlıklı bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır” denildi.
UYGULAMA GEÇEN YIL HAYATA GEÇMEMİŞTİ
Düzenleme, geçen yıl yürürlüğe girmiş olmasına rağmen birçok bölgede etkin şekilde uygulanmadı. Bu yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı, uygulamanın tam anlamıyla hayata geçmesi için denetim ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verecek.