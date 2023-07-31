Kuyumcular gram altın sahiplerine tarih ve rakam verdi: Büyük sürprizler vadediyor

Altın piyasasının atardamarını en iyi okuyanların kuyumcular olduğu bilinen bir hakikat. Altın meselesi üzerinde bilgili olan kuyumcular, ara sıra değerli ipuçları paylaşarak yatırımcılara destek olabiliyorlar. Bu ipuçlarını doğru biçimde çözümleyen altın yatırımcıları ise, karlarını büyütme olanağı elde ediyorlar.