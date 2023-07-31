Kuyumcular gram altın sahiplerine tarih ve rakam verdi: Büyük sürprizler vadediyor
Özellikle son dönemde gözde yatırım kalemleri arasına giren gram altın konusunda en taze tahmini bu kez kuyumcular dile getirdi.
Altın piyasasındaki çarpıcı hareketler ivme kaybetmiyor. Altın yatırımcıları karlarını yükseltmiş olsalar bile, geleceğin neler getireceği konusunda hakim olan bir merak unsuru var.
Altın piyasasının atardamarını en iyi okuyanların kuyumcular olduğu bilinen bir hakikat. Altın meselesi üzerinde bilgili olan kuyumcular, ara sıra değerli ipuçları paylaşarak yatırımcılara destek olabiliyorlar. Bu ipuçlarını doğru biçimde çözümleyen altın yatırımcıları ise, karlarını büyütme olanağı elde ediyorlar.
'BÜYÜK SÜRPRİZLER VADEDİYOR'
Kuyumcuların gram altın üzerine yaptığı yorumlara bakıldığında, fiyatların yukarı yönlü seyrinin süreceği belirtiliyor. Kapalıçarşı esnafından Mehmet Özsoy şöyle konuştu: "Gram altında fiyatların yükseleceğini müşterilerimize belirtiyorduk.
Bize inanarak gram altına yatırım yapan müşterilerimiz kısa zaman zarfında kar sağladılar. Ancak bu kazanımlar burada son bulmuyor. Daha fazlası yolda. Gözlemlerseniz, gram altın ilerleyen süreçte yükselişini sürdürecek.