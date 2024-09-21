Kuyumcular Altın Sahiplerine Seslendi: Yeni Zirveler Yolda Sakın Bunu Yapmayın ! 12 Yıl Detayı...

ALTIN REKOR KIRDI

Hafta başında düşüş yaşayan ons altın, Çarşamba günü Fed’in faiz indirimi sonrası hızlı bir yükselişle 2.600 dolar seviyesine çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Ancak bu seviyede kalıcı olamayarak 2.546 dolara kadar geri çekildi. Dün itibarıyla direnç seviyesi aşıldı ve ons altın, 2.619 dolarda yeni bir rekor kırdı.

Ekonomistlere göre, ons altın için 2.600 doların kritik bir seviye olduğunu belirtiyorlar. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanması halinde ons altında yeni rekorlar gelebilir.