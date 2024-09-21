Kuyumcular Altın Sahiplerine Seslendi: Yeni Zirveler Yolda Sakın Bunu Yapmayın ! 12 Yıl Detayı...
Gram altın, ons altında yaşanan rekor seviyelerden destek alarak tarihi zirvelerini güncelledi.
Kaynak: Mynet
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrası altın fiyatları ardı ardına rekor kırarken, sektörden yeni uyarılar gelmeye başladı. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murad Köşker, altın fiyatlarındaki 12 yıllık bir detayı dikkat çekici bir şekilde paylaştı. Kuyumcular ise önümüzdeki günlerde gram altında yeni rekorların gelebileceğini öngörüyor.
ALTIN VE PARA PİYASALARINDA BÜYÜK HAREKETLİLİK
Altın ve para piyasaları, son dönemin en yoğun haftalarından birini geride bıraktı. Fed, 4,5 yıllık bir aranın ardından ilk kez faiz indirimine giderken, bu hamle ons ve gram altın fiyatlarında yeni zirvelere yol açtı. Son bir haftada gram altının değeri yüzde 1,92 artış gösterdi. Cumhuriyet altını ise yüzde 3,33 yükselerek 19.124 liraya ulaşırken, çeyrek altın fiyatı da yüzde 3,23 artışla 4.800 liraya yükseldi.
ALTIN REKOR KIRDI
Hafta başında düşüş yaşayan ons altın, Çarşamba günü Fed’in faiz indirimi sonrası hızlı bir yükselişle 2.600 dolar seviyesine çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Ancak bu seviyede kalıcı olamayarak 2.546 dolara kadar geri çekildi. Dün itibarıyla direnç seviyesi aşıldı ve ons altın, 2.619 dolarda yeni bir rekor kırdı.
Ekonomistlere göre, ons altın için 2.600 doların kritik bir seviye olduğunu belirtiyorlar. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanması halinde ons altında yeni rekorlar gelebilir.
"YENİ REKORLARIN GELMESİNİ BEKLİYORUZ"
Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren Nasri Amcalar, altın fiyatlarının hızla yükseldiğini vurgulayarak, “Son 1 hafta-10 gündür piyasalar Fed’in faiz indirimini fiyatlıyordu. Faiz indirimi geldikten sonra artık tutulamaz bir şekilde ons altın ve gram altın TL yükselişe geçti. Gram altın 2.939 liradan işlem görüyor. Önümüzdeki süreçte yeni rekorların gelmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
12 YILLIK ALTIN GERÇEĞİ
Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murad Köşker ise altının her zaman getirisi olan bir yatırım olmadığını belirtti. Köşker, “Altını eğer 2011 yılında almış olsaydınız ons fiyatı 1920 dolarken, 2023 yılında da 1920 dolardı. 2011 yılında almış olsaydınız bırakın kâr etmeyi, aynı değere gelmesi için 12 sene beklemek zorundaydınız. Dolayısıyla körü körüne altın yatırımı yapılmaz” diyerek önemli bir uyarıda bulundu.
Altın fiyatlarındaki bu dalgalanma ve rekorlar, yatırımcıların altına olan ilgisini canlı tutmaya devam ederken, piyasaların nasıl bir yön izleyeceği büyük merak konusu olmaya devam ediyor.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.