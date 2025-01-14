Kuyumcu Vitrinini Gören Gözüne İnanamadı! Gassal Dizisi Çılgınlığı Başka Boyuta Geçti: Elmas ve Pırlantada Yüzde 50 İndirim Yapacak
‘Ölünce beni kim yıkayacak?’ sloganı ile günlerce konuşulan TRT'nin platformu Tabii üzerinden yayınlanan Gassal dizisi ile gassal olmak isteyenlerin sayısı artmıştı! Şimdi ise bir kuyumcunun yaptığı kampanya gündeme oturduç. Elazığ'da bir kuyumcu ‘biraz da yüzleri gülsün’ diyerek gassallara pırlanta ve elmas ürünlerinde yüzde 50 indirim yaptı.
Son dönemde sosyal medyada geniş yankı uyandıran "Gassal" dizisinin ardından, gassallara yönelik dikkat çekici bir adım da Elazığ'dan geldi. Elazığ'da kuyumcular çarşısında bir esnaf, gassallara özel pırlanta ve elmas ürünlerinde yüzde 50 indirim gerçekleştirdi.
35 yıldır kuyumculuk mesleği ile uğraştıklarını belirten kuyumcu Volkan Karakaya, "Bu meslek bize babadan kaldı. Biz burada ikinci kuşağız. Gassal dizisi çok popüler oldu. Biz de gassallara indirim yapmayı planladık” dedi.
“Biraz da yüzleri gülsün. Pırlanta ve elmas ürünlerinde yüzde 50 indirim başlattık” ifadelerini kullanan Karakaya, “Fiyatlarımız ortalama 8 bin liradan başlıyor. Pırlantalarda limit yok, ne kadarlık isterseniz mevcuttur. Biraz da yüzleri gülsün” dedi.
Kaynak: İHA
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