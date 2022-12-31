Kuyumcu esnafından altın tahmini: Altına yatırım yapılmalı mı?

Elazığ’da kuyumculuk yapan Ömer Faruk Saydam, yeni yılda altın tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

2022 yılında altının bütün emtialar karşısında sessizliğini çok koruduğunu kaydeden kuyumcu Ömer Faruk Saydam, "2023 yılında bu sessizliği bozarak kendisini zirveye taşımasını bekliyoruz. 2023 yılı altın yılı olacaktır" dedi.

"ALTINA YATIRIM YAPILMALIDIR"

"Altın tarihten günümüze kadar bütün süreçlerde her zaman değerini korumuş, sağlam ve güvenilir olmaya devam etmiştir" diyen Saydam, "Önümüzdeki yıllar boyunca da bu geleneğini asla bozmadan yoluna devam edecektir. Altın, her zaman yatırım yapılması gereken bir emtiadır" ifadelerini kullandı.

"ALTININ DAHA FAZLA YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUZ"

"Vatandaşlara bu seviyedeki altın fiyatlarını fırsat bilerek almalarını tavsiye ederiz" diyen Saydam, "Çünkü bu fiyatlar bir daha olmayacaktır ki gelecek yıl daha fazla yükselmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA