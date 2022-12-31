Kuyumcu esnafından altın tahmini: Altına yatırım yapılmalı mı?

Kuyumcu esnafı Ömer Faruk Saydam, 2023 yılına ilişkin altın fiyatları tahmininde bulundu. Saydam, 2022 yılında bütün emtialar karşısında sessiz kalan altının 2023 yılında zirveye çıkacağını belirtti.

Son Güncelleme:
Kuyumcu esnafından altın tahmini: Altına yatırım yapılmalı mı?

Elazığ’da kuyumculuk yapan Ömer Faruk Saydam, yeni yılda altın tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

2022 yılında altının bütün emtialar karşısında sessizliğini çok koruduğunu kaydeden kuyumcu Ömer Faruk Saydam, "2023 yılında bu sessizliği bozarak kendisini zirveye taşımasını bekliyoruz. 2023 yılı altın yılı olacaktır" dedi.

"ALTINA YATIRIM YAPILMALIDIR"

"Altın tarihten günümüze kadar bütün süreçlerde her zaman değerini korumuş, sağlam ve güvenilir olmaya devam etmiştir" diyen Saydam, "Önümüzdeki yıllar boyunca da bu geleneğini asla bozmadan yoluna devam edecektir. Altın, her zaman yatırım yapılması gereken bir emtiadır" ifadelerini kullandı.

Kuyumcu esnafından altın tahmini: Altına yatırım yapılmalı mı? - Resim : 1

"ALTININ DAHA FAZLA YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUZ"

"Vatandaşlara bu seviyedeki altın fiyatlarını fırsat bilerek almalarını tavsiye ederiz" diyen Saydam, "Çünkü bu fiyatlar bir daha olmayacaktır ki gelecek yıl daha fazla yükselmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
EPDK'dan ocak ayına ilişkin elektrik tarifeleri Güncel 30 Aralık 2022 21:43
Gözünüzden bunlar kaçmasın: Elektrik faturasını kabartan hatalar Ekonomi 30 Aralık 2022 21:11
2023 yılı vergileri belli oldu Güncel 30 Aralık 2022 20:54
Borsa yılın son işlem gününü rekorla kapattı Ekonomi 30 Aralık 2022 20:08
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve memur maaş zammı için oran verildi: İşte 2023'te beklenen yeni maaşlar! Emekli ve memur maaş zammı için oran verildi: İşte 2023'te beklenen yeni maaşlar!
Son ankette ortaya çıktı: MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, o ismi bekliyor! Son ankette ortaya çıktı: MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, o ismi bekliyor!
Ekonomist Selçuk Geçer, doların zirve yapacağı tarihi açıkladı: Kimse bu rakamı beklemiyordu! Ekonomist Selçuk Geçer, doların zirve yapacağı tarihi açıkladı
Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu! Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu!
EYT'lilere rekor banka promosyonu: İşte bankaların 2023 EYT'li promosyonları EYT'lilere rekor banka promosyonu!