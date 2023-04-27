Kuyumcu esnafından altın fiyatları tahmini: Yaz boyunca devam edecek
Altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın yeniden 2000 doları aşarken, gram altın fiyatı için de destek oluşturdu. ‘Altın düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için kuyumculardan yeni tahmin yapıldı.
ABD dolarındaki zayıflık ons altını yeniden 2000 dolar psikolojik direncinin üzerine de taşıdı. Ons altın şu sıralarda 2.008 dolar seviyelerinde bulunuyor.
ABD ekonomisinde yavaşlama endişeleri ve First Republic Bank'taki gelişmelerin bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam ettiğine işaret etmesi altın fiyatına destek veriyor.
Federal borçlanma tavanının artırılması konusunda yaşanan çekişmenin ABD'yi temerrüde sürükleyip sürüklemeyeceği tartışmaları da altın fiyatını etkileyen faktörler arasında.
GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE
Ons altın ve dolar/TL kurundaki yükselişin desteği ile gram altın fiyatı da bugün yükselişte. Altının gramı bu sabah 1.248 TL’den değerleniyor.