Kuyumcu esnafından altın fiyatları değerlendirmesi: Bu iki unsura dikkat!
Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası (AKSO) Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Sönmez, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Sönmez, "Kısa vadede anlık iniş çıkışlar olabilir" dedi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın küresel piyasalardaki satış baskısı devam ediyor.
Bu gelişmelerle ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 91 seviyesinde bulunuyor.
Yurt içi piyasalarda ise, TL'deki değer kayıpları, dolar kurunun seyri ve yüksek enflasyonun süreceği endişesi piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkarken, Türkiye’de geleneksel olan yüksek olan altın talebini daha da artırıyor.
Enflasyon ve dolar kurunun daha da yükseleceği endişesiyle altın fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketlilik dikkatleri üzerine çekerken Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası (AKSO) Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Sönmez, son gelişmeleri değerlendirdi.