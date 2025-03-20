Kuyumcu Dükkanında Özel Yer Yaptı, Servetinden Gözünü Ayırmıyor: Altın, Gümüş ve Pırlantadan Değerli

Samsun’da kuyumculuk yapan 73 yaşındaki Abdi Azgar, altın ve pırlantalarla iç içe olmasına rağmen en büyük değerini güvercinleri olduğunu söyledi. Çocukluk yıllarından bu yana güvercin besleyen Azgar, iş yerinin terasını kümese çevirerek kuşlarına burada özel bir alan oluşturdu.

TUTKUSUNU İŞ YERİNE TAŞIDI

Eski Samsunspor yöneticilerinden olan Abdi Azgar, kentin en işlek bölgelerinden Mecidiye Çarşısı’ndaki kuyumcu dükkanında yıllardır altın ve mücevher satışı yapıyor. Ancak iş stresinden uzaklaşmak ve hobisine vakit ayırmak için üç katlı iş yerinin çatısını güvercinleri için bir kümese dönüştürdü. Özellikle Mardin’den getirdiği taklacı güvercinleri besleyen Azgar, gün içinde sık sık kümese çıkarak kuşlarını izliyor.