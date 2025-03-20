Kuyumcu Dükkanında Özel Yer Yaptı, Servetinden Gözünü Ayırmıyor: Altın, Gümüş ve Pırlantadan Değerli
Samsun’da kuyumcu esnafı olan 73 yaşındaki Abdi Azgar, kuyumcu dükkanının terasında Suriye ve Mardin’den getirttiği güvercinlerine gözü gibi bakıyor. Terasta güvercinleri için özel yer yapan Azgar, “Altın ve pırtlantadan daha değerli” olduklarını belirtti.
Kaynak: İHA
Samsun’da kuyumculuk yapan 73 yaşındaki Abdi Azgar, altın ve pırlantalarla iç içe olmasına rağmen en büyük değerini güvercinleri olduğunu söyledi. Çocukluk yıllarından bu yana güvercin besleyen Azgar, iş yerinin terasını kümese çevirerek kuşlarına burada özel bir alan oluşturdu.
TUTKUSUNU İŞ YERİNE TAŞIDI
Eski Samsunspor yöneticilerinden olan Abdi Azgar, kentin en işlek bölgelerinden Mecidiye Çarşısı’ndaki kuyumcu dükkanında yıllardır altın ve mücevher satışı yapıyor. Ancak iş stresinden uzaklaşmak ve hobisine vakit ayırmak için üç katlı iş yerinin çatısını güvercinleri için bir kümese dönüştürdü. Özellikle Mardin’den getirdiği taklacı güvercinleri besleyen Azgar, gün içinde sık sık kümese çıkarak kuşlarını izliyor.
“ALTIN VE PIRLANTADAN DAHA DEĞERLİ”
Kuyumculuk mesleğinin gereği olarak değerli taşlarla ilgilendiğini belirten Azgar, gerçek tutkusunun güvercinler olduğunu ifade etti. Azgar, “Kuyumcuyum ancak benim için kuşlarım, altından da pırlantadan da daha değerli. Çünkü güvercinleri çok seviyorum. Çocukluğumdan beri güvercinlere bir ilgim var. 13 yaşından beri kuş besliyorum. İşyerinde sıkıldığımda moralim bozulduğunda sık sık yukarı çıkarak kuşlarımı izliyorum. Güvercinleri izlemeye bakmaya doyamıyorum” dedi.
6 ÇİFT KUŞLA BAŞLADI
Sadece iş yerinde değil, evinin bahçesinde de güvercinleri için özel bir alan oluşturduğunu söyleyen Azgar, “İşyerim haricinde evde de kümesim var. Orada da bahçeme kuşlar için bir yer yaptım. Oradaki güvercinlerimi uçurma fırsatım da var. İşyerimde müsait bir alan gördüğümden buraya da kümes yaptım. İşyerime 5-6 çift getirdim ancak çoğaldılar” diye konuştu.
GÜVERCİN SEVGİSİ İÇİN SINIRLARI AŞTI
Bugüne kadar farklı şehirlerden ve hatta ülkelerden güvercin almak için girişimlerde bulunduğunu belirten Azgar, “Güvercin bakmak için Mardin'e ve Nusaybin'e gittim. Suriye'ye kuş almaya gidecektim ancak o dönem vizem olmadığı için geçemedim. Bir arkadaş vasıtası ile oradan güvercinleri alıp Samsun'a getirdim. Bu güvercinlerin hepsi oyuncudur ve seri taklalar atarlar” ifadelerini kullandı.