Kuyudan Tek Tek Çıkarılıp 1 Ay Eğrelti Otlarının Altında Bekletiliyor: 15 Gün Sonra Satışa Çıkıyor
Bin bir zahmetle toplanan kestanelerin hasadı başladı. Kabuklarının sertleşmesi ve lezzetinin artması için köylüler kestaneleri, eğrelti otlarıyla kaplı kuyularda 1 ay dinlendiriyor.
Kaynak: İHA
Denizli'nin Buldan ilçesi, eşsiz lezzetiyle ünlü kestaneleriyle bir kez daha gündeme geldi. Ancak bu yıl, bol yağışlı geçen mevsim nedeniyle verimde düşüş yaşansa da, kestanelerin lezzeti daha da artmış durumda.
Alandız ve Kurudere mahallelerinde yetişen kestaneler, geleneksel yöntemlerle toplanıyor. Ağaçlardan indirilen kestaneler, eğrelti otlarıyla kaplı kuyularda dinlendiriliyor. Bu süreç, kestanelerin kabuklarının sertleşmesini ve lezzetlerinin artmasını sağlıyor. Daha sonra, patoz makinelerinde kabukları soyulan kestaneler, boyutlarına göre ayrılıp satışa hazır hale getiriliyor.
FİYATLAR İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL
Kestane üreticisi Nuray Acunsöz, bu yılki hasadın zorlu geçtiğini belirterek, "İşçilik maliyetleri yükseldi, kestane fiyatları ise istenilen seviyede değil. Ancak ürünümüzün lezzeti eşsiz. Herkese tatmalarını tavsiye ederim" dedi.
VERİM GEÇEN YILA GÖRE DÜŞÜK
Alandız Mahallesi Muhtarı Erol Salman ise, verimde düşüş yaşanmasına rağmen kestanenin kalitesinin arttığını ifade etti. "Geçen yıl 400 ton olan hasatımız, bu yıl 300 tona kadar düştü. Ancak kestanelerimiz daha lezzetli. Eğrelti otlarının altında dinlendirilen kestaneler, eşsiz bir aromaya sahip oluyor. Yaklaşık 15 gün sonra kestanelerimiz satışa sunulacak" diye konuştu.