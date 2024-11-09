Kuyudan Tek Tek Çıkarılıp 1 Ay Eğrelti Otlarının Altında Bekletiliyor: 15 Gün Sonra Satışa Çıkıyor

VERİM GEÇEN YILA GÖRE DÜŞÜK

Alandız Mahallesi Muhtarı Erol Salman ise, verimde düşüş yaşanmasına rağmen kestanenin kalitesinin arttığını ifade etti. "Geçen yıl 400 ton olan hasatımız, bu yıl 300 tona kadar düştü. Ancak kestanelerimiz daha lezzetli. Eğrelti otlarının altında dinlendirilen kestaneler, eşsiz bir aromaya sahip oluyor. Yaklaşık 15 gün sonra kestanelerimiz satışa sunulacak" diye konuştu.