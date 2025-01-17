Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı
Kuveyt Türk Katılım Bankası, 2025 yılı için çalışanların günlük yemek ücretlerine yönelik yeni düzenlemeyi açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankanın üst yönetimi tarafından yapılan duyuruda, yemek ücretlerine %40 ila %42 oranında zam yapıldığı belirtildi.
İSTANBUL ŞUBELERİNDE 470 TL'YE ÇIKTI
Yeni düzenlemeye göre, İstanbul şubelerinde görev yapan çalışanların günlük yemek ücreti 330 TL’den 470 TL’ye yükseltilirken, genel müdürlük (GM), Kuveyt Türk Bankacılık Üniversitesi (KTBÜ) ve diğer şubelerde bu tutar 320 TL’den 450 TL’ye çıkarıldı.
Çalışanların yemek ücretlerindeki bu artış, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.
DİĞER BANKALARDAN BENZER ADIMLAR BEKLENİYOR
Kuveyt Türk’ün bu zammının ardından diğer bankaların da çalışanlarına yönelik yemek ücreti düzenlemesi yapması bekleniyor. Bankacılık sektöründe yemek ücretleri konusunda yapılan bu güncellemeler, çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor.