Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı

DİĞER BANKALARDAN BENZER ADIMLAR BEKLENİYOR

Kuveyt Türk’ün bu zammının ardından diğer bankaların da çalışanlarına yönelik yemek ücreti düzenlemesi yapması bekleniyor. Bankacılık sektöründe yemek ücretleri konusunda yapılan bu güncellemeler, çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor.