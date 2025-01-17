Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı

Kuveyt Türk Katılım Bankası, 2025 yılı için çalışanların günlük yemek ücretlerine yönelik yeni düzenlemeyi açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı - Resim: 1

Bankanın üst yönetimi tarafından yapılan duyuruda, yemek ücretlerine %40 ila %42 oranında zam yapıldığı belirtildi.

1 4
Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı - Resim: 2

İSTANBUL ŞUBELERİNDE 470 TL'YE ÇIKTI

Yeni düzenlemeye göre, İstanbul şubelerinde görev yapan çalışanların günlük yemek ücreti 330 TL’den 470 TL’ye yükseltilirken, genel müdürlük (GM), Kuveyt Türk Bankacılık Üniversitesi (KTBÜ) ve diğer şubelerde bu tutar 320 TL’den 450 TL’ye çıkarıldı.

2 4
Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı - Resim: 3

Çalışanların yemek ücretlerindeki bu artış, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

3 4
Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı - Resim: 4

DİĞER BANKALARDAN BENZER ADIMLAR BEKLENİYOR

Kuveyt Türk’ün bu zammının ardından diğer bankaların da çalışanlarına yönelik yemek ücreti düzenlemesi yapması bekleniyor. Bankacılık sektöründe yemek ücretleri konusunda yapılan bu güncellemeler, çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor.

4 4