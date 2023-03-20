Kütahya'da ramazan pidesinin fiyatı açıklandı

Kütahya Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, Kütahya'da ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.

Kütahya'da ramazan pidesinin fiyatı açıklandı

Kütahya'da ramazan pidesinin fiyatları belli oldu.

Kütahya Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, yaptığı açıklamada, başta un olmak üzere tüm girdi maliyetlerinin arttığını ifade etti.

KÜTAHYA'DA RAMAZAN PİDESİNİN FİYATI 12,5 TL

Duran, “Tüm Türkiye genelinde ortalama neyse onun bir altında fiyat almaya çalışıyoruz. 400 gramının normalde 15 lira olması lazım. Ama biz bunu halkı ve Türkiye’nin şu anda geçmiş olduğu süreci göz önünde bulundurarak 12,5 lira yaptık" ifadelerini kullandı.

Duran, Kütahya'da sahurluk hamursuzun fiyatını ise 12,5 TL'ye olarak belirlendiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
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