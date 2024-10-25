Kuruş Kuruş Para Yatırıp Gram Altın Alanlar Dikkat! Al-Sat Fiyat Farkında Bu Hesabı İyi Yapın: Ucuz Altın Almanın İpuçları
Altın fiyatları son yarım asrın en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Ons altın fiyatlarındaki rekor yurt içinde gram altın fiyatı için de zirveleri getirirken, altın tahminleri 4000 TL’ye kadar uzanıyor. Yükseliş beklentileri yatırımcıyı altın almaya iterken al-sat makas aralığı ise zarar etmenize neden olabilir. Peki ucuz altın nereden alınır? İşte haberin detayları…
Kaynak: Posta Gazetesi
Altın fiyatları son 45 yılın en iyi performansını sergilerken ons altın zirvesini 2750 dolara taşıdı. Gram altın fiyatları da peş peşe rekor seviyelere ulaşırken yıl sonu altın tahminlerinde 3500-4000 TL olasılığı konuşulur oldu. Altın fiyatları yükselmeye devam ederken birçok küçük yatırımcı da sarı metalin daha da yükseleceği ihtimaline karşın altın alımına devam etti.
Ancak bu durum bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Nedeni ile altın alım satım fiyatlarındaki makas aralığı. Örneğin internet platformlarında 10 lira civarında al-sat farkı bulunurken bankada bu rakam 45-100 TL’ye çıkıyor. Fiziki tarafta altın alım satım makas aralığı kuyumcularda 400 lirayı bulabiliyor.
ALTINDA KÂR ETMEK İSTEYENLER BU HESABI GÖZDEN GEÇİRSİN
Posta’nın haberine göre, yetkili altın rafinerileri vatandaşların internetten altın alımına olan ilgisini artıran platformlar oluşturdu. Artık birçoğu internetten fiziki altın satışı yapabiliyor. Bir kuyumcuda gram altın 3.155 liraya satılırken, bir rafinerinin internet sitesinde kredi kartıyla 3.555 liraya, havale ile 3.438 liraya satılabiliyor. Bu fark kâr etmek isteyenler için altın gram fiyatının yüzde 12-13 oranında yükselmesini gerektiriyor.
FONLAR TERCİH EDİLEBİLİR Mİ?
Altına kuruş kuruş uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için fonlar dikkat çekiyor. Kuruma göre değişmekle birlikte altın fonlarının adet fiyatları 50 kuruş ile 1 lira arasında bulunuyor. Yani hesabınızda ne kadar para varsa o tutarda fon alınabiliyor. Fonlar fiziki altın gibi saklama derdinden kurtarıyor. Altın fonunda günlük tek fiyat açıklanıyor, alım-satım farkı bulunmuyor. Sadece günlük fiyat farkı oluşuyor. Tüm bankaların mobil uygulaması üzerinden açılacak yatırım hesabı yoluyla altın fonu alımı mümkün. Fona yatırımda stopajı unutmamakta fayda var. Altın fonundaki kazançtan yüzde 7,5 stopaj kesiliyor. Bir de yıllık yüzde 1-2 arasında fon yönetim ücreti kesiliyor.
DARPHANE SERTİFİKASI DA ARAYI AÇTI
‘Kuyumcuya gidemem’, ‘internetten pahalı’ diyenler için al-sat farkı düşük olan ‘Darphane Altın Sertifikası’ (ALTIN.S1) öne çıkıyor. ‘ALTIN. S1’de alım satım makası 1 lira. Her bir sertifika (1 lot) 0.995 saflığında 0,01 gram altını temsil ediyor. 100 lot sertifika 24 ayar 1 gram altına denk geliyor. ALTIN.S1 dün 33,87 liradan alınıp 33.86’dan satılabiliyordu. Grama çevirirsek sertifikayla 1 gram altın alan 3 bin 387 liraya aldığı altını 3 bin 386 liraya satabiliyor. Bu işlem borsadan ve piyasaların açık olduğu saatlerde yapılabiliyor. Kapalıçarşı’da fiziki gramın 3 bin 155 lira olduğunu düşünürsek Darphane Sertifikası’nın da piyasanın oldukça üzerinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Ancak anlık al-sat imkânı tanıması ALTIN.S1’i cazip kılıyor. Talep arttığı için fiyatlar hisse gibi yükseliyor. Bir de 5 bin adet ve üzeri sertifikası olan bunu fiziki altına çevirebiliyor.