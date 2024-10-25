Kuruş Kuruş Para Yatırıp Gram Altın Alanlar Dikkat! Al-Sat Fiyat Farkında Bu Hesabı İyi Yapın: Ucuz Altın Almanın İpuçları

DARPHANE SERTİFİKASI DA ARAYI AÇTI

‘Kuyumcuya gidemem’, ‘internetten pahalı’ diyenler için al-sat farkı düşük olan ‘Darphane Altın Sertifikası’ (ALTIN.S1) öne çıkıyor. ‘ALTIN. S1’de alım satım makası 1 lira. Her bir sertifika (1 lot) 0.995 saflığında 0,01 gram altını temsil ediyor. 100 lot sertifika 24 ayar 1 gram altına denk geliyor. ALTIN.S1 dün 33,87 liradan alınıp 33.86’dan satılabiliyordu. Grama çevirirsek sertifikayla 1 gram altın alan 3 bin 387 liraya aldığı altını 3 bin 386 liraya satabiliyor. Bu işlem borsadan ve piyasaların açık olduğu saatlerde yapılabiliyor. Kapalıçarşı’da fiziki gramın 3 bin 155 lira olduğunu düşünürsek Darphane Sertifikası’nın da piyasanın oldukça üzerinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Ancak anlık al-sat imkânı tanıması ALTIN.S1’i cazip kılıyor. Talep arttığı için fiyatlar hisse gibi yükseliyor. Bir de 5 bin adet ve üzeri sertifikası olan bunu fiziki altına çevirebiliyor.