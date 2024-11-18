Kurşunsuz Benzin İle Kurşunlu Benzin Arasındaki Fark Ne? Duyunca Çok Şaşıracaksınız

KURŞUNSUZ BENZİN

Kurşunsuz benzin, çevreye duyarlılığı artan dünya ile birlikte geliştirilen bir yakıt türüdür. İçeriğinde kurşun bulunmadığı için yanma sırasında zararlı emisyonlar oluşturmaz. Bu sayede hava kirliliği azalır ve daha temiz bir çevre oluşmasına katkıda bulunur. Ayrıca, modern araçların motorları, kurşunsuz benzine göre tasarlandığı için daha verimli çalışır ve daha az yakıt tüketir.