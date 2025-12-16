Kurlarda Temkinli Seyir! Dolar Yukarı, Euro Aşağı

İstanbul serbest piyasada dolar 42,70 lira, euro 50,17 lira seviyesinden güne başladı. Dolar sınırlı yükseliş gösterirken, euro dünkü kapanışa göre hafif geriledi.

Kurlarda Temkinli Seyir! Dolar Yukarı, Euro Aşağı
İstanbul serbest piyasada döviz kurları yeni güne sınırlı hareketlerle başladı. Dolar, sabah saatlerinde 42,70 lira seviyesinin hemen üzerinde işlem görürken, euro 50,17 lira bandında dengelendi.

Piyasalarda dolar 42,7010 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 42,7030 lira olarak kaydedildi. Euroda ise alış fiyatı 50,1740 lira, satış fiyatı 50,1760 lira seviyesinde oluştu.

Bir önceki işlem gününe kıyasla dolar kurunda hafif bir yükseliş dikkat çekerken, euro cephesinde ise sınırlı bir geri çekilme yaşandı.

Dün dolar 42,6970 liradan satılırken, euronun satış fiyatı 50,1950 lira düzeyindeydi.

Kaynak: AA

