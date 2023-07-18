Kurlarda hareketlilik sürüyor: Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yukarı yönlü hareketin başladığı döviz kurunda dalgalı hareket bu hafta da devam ediyor.

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Kurlarda hareketlilik sürüyor: Dolar ve euro güne nasıl başladı? - Resim: 1

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından yükselişe geçen ve Merkez Bankası'nın faizi 650 baz puan yükseltme kararına rağmen artan döviz kurunda hareketlilik devam ediyor.

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Kurlarda hareketlilik sürüyor: Dolar ve euro güne nasıl başladı? - Resim: 2

Merkez Bankası'nın perşembe günü faiz kararını açıklaması beklenirken dolar kuru salı gününe 26,35 seviyelerinde başladı.

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Kurlarda hareketlilik sürüyor: Dolar ve euro güne nasıl başladı? - Resim: 3

Euro ise 29,60'dan satılıyor.

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Kurlarda hareketlilik sürüyor: Dolar ve euro güne nasıl başladı? - Resim: 4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinden sonra yemin etmesinin ardından açıkladığı kabinede Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu.

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