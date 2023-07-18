Kurlarda hareketlilik sürüyor: Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yukarı yönlü hareketin başladığı döviz kurunda dalgalı hareket bu hafta da devam ediyor.
28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından yükselişe geçen ve Merkez Bankası'nın faizi 650 baz puan yükseltme kararına rağmen artan döviz kurunda hareketlilik devam ediyor.
Merkez Bankası'nın perşembe günü faiz kararını açıklaması beklenirken dolar kuru salı gününe 26,35 seviyelerinde başladı.
Euro ise 29,60'dan satılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinden sonra yemin etmesinin ardından açıkladığı kabinede Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu.