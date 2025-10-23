Kurlarda Gerilim Artıyor! Dolar Yatırımcısı Tedirgin! 23 Ekim Perşembe 2025 Dolar Ne Kadar?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

23 Ekim 2025 sabahı itibarıyla doların fiyatı 41,98 TL olarak belirlendi. Son haftalarda enflasyon verileri, kredi notu beklentileri ve dış ticaret dengesi gibi göstergeler piyasalarda yön arayışını artırdı. Uzmanlara göre, enflasyon oranları ve küresel faiz politikaları, dolar kurundaki hareketlerin en önemli belirleyicileri olmaya devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN DÖVİZ REZERVLERİ MERCEK ALTINDA

Merkez Bankası rezervlerindeki değişim, yatırımcıların yakından takip ettiği bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Döviz rezervlerinde yaşanan dalgalanmalar, piyasalardaki beklentileri şekillendiriyor. Ekonomistler, mevcut seviyenin yatırımcılar için referans noktası haline geldiğini belirtiyor.

UZMANLARDAN UYARI: DİKKATLİ OLUNMALI

Ekonomistlere göre 41,98 TL seviyesindeki dolar kuru, kısa vadede önemli bir psikolojik eşik olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, küresel gelişmeler ve yerel politikaların etkisiyle kurda ani hareketlerin yaşanabileceği uyarısında bulunarak yatırımcıların temkinli olmasını tavsiye ediyor.

