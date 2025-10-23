Kurlarda Gerilim Artıyor! Dolar Yatırımcısı Tedirgin! 23 Ekim Perşembe 2025 Dolar Ne Kadar?

Dolar/TL kuru yeni güne sınırlı dalgalanmalarla başladı. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, enflasyon ve faiz politikaları kur üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, doların 42 TL sınırına yaklaşmasıyla yatırımcıları temkinli olmaları konusunda uyarıyor.

Son Güncelleme:
Kurlarda Gerilim Artıyor! Dolar Yatırımcısı Tedirgin! 23 Ekim Perşembe 2025 Dolar Ne Kadar?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

23 Ekim 2025 sabahı itibarıyla doların fiyatı 41,98 TL olarak belirlendi. Son haftalarda enflasyon verileri, kredi notu beklentileri ve dış ticaret dengesi gibi göstergeler piyasalarda yön arayışını artırdı. Uzmanlara göre, enflasyon oranları ve küresel faiz politikaları, dolar kurundaki hareketlerin en önemli belirleyicileri olmaya devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN DÖVİZ REZERVLERİ MERCEK ALTINDA

Merkez Bankası rezervlerindeki değişim, yatırımcıların yakından takip ettiği bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Döviz rezervlerinde yaşanan dalgalanmalar, piyasalardaki beklentileri şekillendiriyor. Ekonomistler, mevcut seviyenin yatırımcılar için referans noktası haline geldiğini belirtiyor.

UZMANLARDAN UYARI: DİKKATLİ OLUNMALI

Ekonomistlere göre 41,98 TL seviyesindeki dolar kuru, kısa vadede önemli bir psikolojik eşik olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, küresel gelişmeler ve yerel politikaların etkisiyle kurda ani hareketlerin yaşanabileceği uyarısında bulunarak yatırımcıların temkinli olmasını tavsiye ediyor.

Faiz Kararı Öncesi Türkiye İçin Dikkat Çeken 'Kredi Notu' AçıklamasıFaiz Kararı Öncesi Türkiye İçin Dikkat Çeken 'Kredi Notu' AçıklamasıEkonomi

Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları ÇalıyorUzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları ÇalıyorEkonomi

Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi! Asgari Ücretin 9 Katına ÇıkacakTapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi! Asgari Ücretin 9 Katına ÇıkacakEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Dolar kuru
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Moody's, Faiz Kararı Öncesi Türkiye'nin Kredi Notunu Değiştirdi Moody's, Faiz Kararı Öncesi Türkiye'nin Kredi Notunu Değiştirdi
Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi! Asgari Ücretin 9 Katına Çıkacak Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor
Faiz Kararı Öncesi Türkiye İçin Dikkat Çeken 'Kredi Notu' Açıklaması Faiz Kararı Öncesi Türkiye İçin Dikkat Çeken 'Kredi Notu' Açıklaması
Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi! Asgari Ücretin 9 Katına Çıkacak Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi
Meteoroloji Alarm Verdi! Lodosla Birlikte Geliyor: Önümüzdeki 3 Güne Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi! Lodosla Birlikte Geliyor: Önümüzdeki 3 Güne Dikkat!
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Suç Örgütlerine Ağır Darbe! 9 İlde 42 Şüpheli Yakalandı Bakan Yerlikaya Duyurdu! Suç Örgütlerine Ağır Darbe! 9 İlde 42 Şüpheli Yakalandı