Kurlar Yeniden Atağa Geçti! Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 6 Kasım Perşembe Güncel Döviz Kurları

Dolar ve Euro yeniden atağa geçti, kurlarda yön yukarı döndü. Peki, 6 Kasım Perşembe sabahı itibarıyla Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum…

Son Güncelleme:
Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. 6 Kasım Perşembe sabahı itibarıyla Dolar/TL 42,12 liradan, Euro/TL ise 48,55 liradan işlem görüyor. Piyasalarda iç ve dış gelişmelere bağlı dalgalanmalar devam ederken, yatırımcılar dövizdeki yönü yakından takip ediyor.

DOLAR VE EURO’DA GÜNE HAREKETLİ BAŞLANGIÇ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, doların dünkü efektif kuru alışta 42,0067, satışta 42,1751 TL olarak açıklandı. Bir önceki gün ise alış 41,9748, satış 42,1430 lira seviyesindeydi. Yeni günde dolar/TL 42,0940 alış, 42,1221 satış seviyelerinde işlem görüyor.

Euro tarafında da benzer bir görünüm mevcut. Euro/TL sabah saatlerinde 48,5518 seviyesinde işlem görürken, uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1487, sterlin/dolar paritesi 1,3047, dolar/yen paritesi ise 154,172 olarak kaydedildi.

PİYASALARDA GÖZLER KURDA

Son haftalarda altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar hem yatırımcıların hem de vatandaşların yakın takibinde. Uzmanlar, küresel ekonomik gelişmelerin ve jeopolitik risklerin dövizde kısa vadeli dalgalanmalara neden olabileceğini belirtiyor.

Piyasalar bugün de dolar ve eurodaki seyrin, haftanın geri kalanında Merkez Bankası kararları ve ABD verileriyle şekilleneceğini öngörüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

