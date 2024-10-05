Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: Gözler ABD Enflasyon Verisinde

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin genel olarak güçlü olduğunu vurgulayarak, Fed'in bu gücü korumak için araçlarını kullanmaya devam edeceğini belirtti. Powell, faiz oranlarında aceleci bir indirime gitmeyeceklerini vurgularken, yıl içinde toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi olabileceğini söyledi.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ İNDİRİMİ MESAJLARI

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edildi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, iş gücü piyasasının zayıflaması durumunda daha büyük bir faiz indirimi olasılığına açık olduğunu belirtirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonla mücadelenin henüz kazanılmadığını ve faiz indirimlerinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD LİMAN GREVLERİ TEDARİK ZİNCİRİNİ TEHDİT EDİYOR

ABD'nin doğu ve güney limanlarında çalışan işçilerin başlattığı grev, tedarik zincirinde aksamalara neden olabileceği endişesi yarattı. Grev, ücret konusunda geçici bir anlaşmaya varılmasının ardından son buldu. Ancak Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, grevin devam etmesi durumunda fiyat artışlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

ORTA DOĞU GERİLİMİ KÜRESEL RİSK İŞTAHINI AZALTIYOR

İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı ve İsrail'in karşılık vereceği yönündeki tehditleri, Orta Doğu'daki tansiyonu yükseltti. Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, bölgedeki çatışmaların daha da tırmanma riskinin küresel ekonomiye önemli olumsuz etkiler yapabileceğini ifade etti.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ KARIŞIK SİNYALLER VERİYOR

ABD'de eylül ayında açıklanan tarım dışı istihdam verileri, beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi ve işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi. Ancak imalat sanayi PMI verileri zayıf kaldı, bu da ekonomideki daralmanın sürdüğüne işaret etti. Analistler, bu karışık verilerin, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair iyimserliği artırdığını ancak jeopolitik risklerin bu iyimserliği gölgelediğini belirtiyor.

ALTIN, DOLAR VE PETROL PİYASALARINDA HAFTALIK GELİŞMELER

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta 21 baz puan artarak yüzde 3,96'ya yükseldi. Dolar endeksi yüzde 2 artışla 102,5 seviyesine çıkarken, altının ons fiyatı yüzde 0,2 azalarak 2.653,5 dolara geriledi. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 8,3 artışla 77,9 dolara çıktı.

NEW YORK BORSASINDA JEOPOLİTİK RİSKLERİN ETKİSİ

New York borsasında geçen hafta karışık bir seyir izlendi. Orta Doğu'daki gerilim, savunma ve enerji hisselerini olumlu etkilerken, kruvaziyer şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü. Lockheed Martin ve Northrop Grumman gibi savunma şirketlerinin hisseleri değer kazanırken, Tesla ve Nike hisselerinde kayıplar yaşandı.

AVRUPA BORSALARINDA NEGATİF SEYİR HAKİM

Avrupa borsaları, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve bölgedeki ekonomik durgunluk endişeleriyle negatif bir seyir izledi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları, enflasyonla mücadelede sıkı para politikalarının süreceği yönünde sinyaller verdi. Ancak büyüme verilerinin zayıf kalması, piyasaları baskılamaya devam etti.

ASYA PİYASALARINDA KARIŞIK SEYİR

Asya piyasaları geçen hafta karışık bir seyir izledi. Çin’de açıklanan ekonomik teşvik paketleri Hong Kong borsasında olumlu bir hava yaratırken, Japonya ve Güney Kore borsalarında kayıplar görüldü. Orta Doğu’daki gerilim ve Japonya Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma belirsizliği, bölgedeki risk iştahını azaltan faktörler arasında yer aldı.

TÜRKİYE’DE GÖZLER SANAYİ ÜRETİMİ VE CARİ AÇIK VERİSİNDE

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen hafta yüzde 6,83 değer kaybederek 9.109,34 puandan kapanış yaptı. Dolar/TL kuru haftayı 34,2571 seviyesinde tamamlarken, gelecek hafta açıklanacak sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri piyasalar için yakından takip edilecek.