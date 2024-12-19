Küresel İl Olacak 5 Şehir Belli Oldu: Bu İllerde Oturanlar Yaşadı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2024-2028 dönemini kapsayan Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisi'ni kamuoyuyla paylaştı. Verilerde 5 il öne çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Küresel İl Olacak 5 Şehir Belli Oldu: Bu İllerde Oturanlar Yaşadı! - Resim: 1

Stratejinin temel amacı, bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunu güçlendirmek, rekabet gücünü artırmak, bölgeler arası ekonomik ve sosyal dengeyi sağlamak ve afetler sonrası hızlı toparlanmayı desteklemek olarak belirlendi.

Strateji belgesi, mekansal tipoloji ve küresel entegrasyon üzerine odaklanarak, dijitalleşme ve mobilite artışı gibi küresel trendler doğrultusunda bölgelerin ekonomik ve sosyal entegrasyonunu hedefliyor. Bu bağlamda, Türkiye'nin artan uluslararası ilişkileri analiz edilerek, bazı illerin küresel ekonomik entegrasyon açısından öne çıktığı tespit edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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