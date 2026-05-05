Küresel Gerilim Piyasayı Sarstı: Altın 5 Haftanın Dibinde

Altın piyasaları yeni haftaya dalgalı bir görünümle giriş yaptı. 5 Mayıs 2026 sabahında gram altın 6.600 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın ise 4.540 dolar civarında dengelendi. Geçtiğimiz haftayı 6.704 TL’den kapatan gram altındaki düşüşte, küresel piyasalardaki gelişmeler belirleyici oldu.

ONS ALTINDA GERİLEME DİKKAT ÇEKTİ

Geçen hafta 4.614 dolar seviyesinde kapanan ons altın, yeni haftanın başında 4.501 dolara kadar gerileyerek son 5 haftanın en düşük seviyelerini test etti. Daha önce 31 Mart’ta 4.482 doları gören ons altın, son işlemlerde toparlanarak 4.540 dolar bandına yakın seyrini sürdürüyor.

KAPALIÇARŞI’DA SON DURUM

İç piyasada ise Kapalıçarşı’da gram altın 6.645 TL’den satılırken, çeyrek altın fiyatı 10.870 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ons fiyatındaki hareketlilik, yurt içi fiyatlara doğrudan yansımaya devam ediyor.

JEOPOLİTİK GERİLİM VE PETROL ETKİSİ

Orta Doğu’da artan tansiyon, piyasalarda risk algısını yükseltti. Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik saldırı iddiaları ve ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki askeri hamleleri, kırılgan ateşkesi yeniden tartışmaya açtı. Bu gelişmelerin ardından Brent petrol fiyatı 110 doların üzerine çıkarak yükselişini hızlandırdı.

TAHVİL FAİZLERİ VE DOLAR BASKISI

Petrol fiyatlarındaki artış, enflasyon beklentilerini yukarı çekerken, ABD tahvil getirilerinde de yükselişi beraberinde getirdi. 10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 4,45 seviyesine ulaşarak son haftaların zirvesini gördü. Dolar endeksinin 98,50’nin üzerine çıkması ise altın üzerinde baskıyı artırdı.

MERKEZ BANKALARINDAN SIKI PARA MESAJI

Avrupa Merkez Bankası cephesinden gelen açıklamalar da piyasaların yönü üzerinde etkili oldu. Yetkililer, haziran ayındaki toplantıda faiz artışının gündemde olduğunu vurgularken, ABD tarafında ise faiz indirimi beklentileri zayıfladı.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Piyasalarda bu hafta ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek. Ekonomik verilerin güçlü gelmesi durumunda, faiz indirimi ihtimalinin daha da zayıflayabileceği ve bunun da altın fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürebileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi