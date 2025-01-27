Küresel Çip Şirketlerinin Hisselerinde "Deepseek" Sonrası Satış Baskısı

Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelinin diğer uluslararası rakiplerine göre daha az çip kullanılarak ve kısa sürede geliştirilmesinin ardından küresel çip şirketlerinin hisseleri değer kaybetti.

Küresel Çip Şirketlerinin Hisselerinde "Deepseek" Sonrası Satış Baskısı

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği şirketin DeepSeek-R1 modelinin, 2 bin Nvidia çipi kullanılarak ve yaklaşık 5,6 milyon dolar maliyetle geliştirildiği açıklandı.

Google ve OpenAI gibi rakiplerine göre daha kısa sürede, düşük maliyetli ve az sayıda çiple geliştirilen yapay zeka modeli dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Model, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

DeepSeek dalgası, küresel piyasalarda çip şirketlerinin hisselerinde satış baskısına yol açtı.

Hollanda merkezli çip makineleri üreticisi ASML'nin hisseleri yüzde 8 geriledi.

Piyasa öncesi işlemlerde ABD'li çip şirketleri Nvidia ve Broadcom hisselerinde kayıplar yüzde 7'yi bulurken, AMD'nin hisselerindeki düşüş yüzde 4'e yaklaştı.

Hisselerdeki değer kaybı, Intel'de yüzde 3,4, Qualcomm'da yüzde 1,3, Arm'da yüzde 2,4 oldu.

Teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 3,3, Amazon'un yüzde 0,24 ve Meta'nın da yüzde 3,47 geriledi.

Kaynak: AA

45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor 45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor
Emtia Piyasasında Geçen Hafta Trump Rüzgarı Esti Emtia Piyasasında Geçen Hafta Trump Rüzgarı Esti
Türk Hava Kurumunun Sigorta Şirketi Halka Açılıyor Türk Hava Kurumunun Sigorta Şirketi Halka Açılıyor
Show TV'den Kritik Hamle: Bahar Dizisine Yeni Başrol Show TV'den Kritik Hamle: Bahar Dizisine Yeni Başrol
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki İçin Çağrı! Rekor Seviyeye Yükseldi: Trafikteki Her 4 Otomobilden 1’i… Araç Sahipleri ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki Bekliyordu
SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Hayırlı Olsun' Dedi: Emekliye İntibak Zammı Geliyor SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Hayırlı Olsun' Dedi: Emekliye İntibak Zammı Geliyor
İstanbul’da Yaşayanlar Havalara Uçacak! Metro İstanbul, İSKİ, İSMEK Duyurdu: 7’den 70’e Ücretsiz Oldu İstanbul’da Yaşayanlar Dikkat! Metro İstanbul, İSKİ, İSMEK Duyurdu: 7’den 70’e Ücretsiz Oldu
SSK ve Bağkur Emeklilerine 50-30-20 Altın Kuralı: Borcu Olanlar Dikkat SSK ve Bağkur Emeklilerine 50-30-20 Altın Kuralı: Borcu Olanlar Dikkat
Hakan Kara ‘Devede Kulaktır’ Diyerek Açıkladı: Faizde Parası Olanlar Dikkat, Etkisi Çok Sert Olacak Hakan Kara ‘Devede Kulaktır’ Diyerek Açıkladı: Faizde Parası Olanlar Dikkat, Etkisi Çok Sert Olacak