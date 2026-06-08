Küresel Alüminyum Ağında Kırılma: 100 Ülkeye Çalışan Dev İflas Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye alüminyum profil sektörünün küresel oyuncularından Patrop Group İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. için yolun sonu göründü. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, mali darboğazı aşmak için konkordato sürecinde olan dev şirketin talebini reddederek iflas kararı verdi. Küresel pazarda 100’ü aşkın ülkeye ihracat yapan şirketin tasfiye süreci resmen başladı.

İFLAS BAYRAĞI 21 MAYIS’TA ÇEKİLDİ

Mahkeme tarafından yayımlanan resmi ilana göre, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne kayıtlı şirketin mali durumunu düzeltmek adına başlattığı hukuksal süreç olumsuz sonuçlandı. Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, mahkeme, Patrop Group ile birlikte şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ziya Güngör tarafından yapılan bireysel konkordato başvurusunu da geri çevirdi. Dev şirketin iflası, 21 Mayıs 2026 tarihi saat 17.15 itibarıyla resmen açıldı.

TASFİYEYİ İSTANBUL İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTECEK

Alınan karar doğrultusunda şirketin mal varlıklarının satışı ve borçlarının ödenmesi süreci, İstanbul İflas Müdürlüğü tarafından "adi tasfiye usulüyle" yürütülecek. İcra ve İflas Kanunu kapsamında ilgili tüm kurumlara resmi bildirimlerin yapıldığı ve yasal sürecin hızla işletileceği öğrenildi.

6 KITADA HİZMET VEREN 15 YILLIK DEVDİ

Sektörde 15 yılı aşkın deneyimi bulunan Patrop Group, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyordu. Şirket; alüminyum ham maddesi, profil, kompozit panel ve kompozit deck ürünleriyle, inşaat, otomotiv, mobilya, makine, savunma sanayisi gibi çok sayıda lokomotif sektöre girdi sağlıyordu.

Kurumsal verilerine göre 6 kıtada küresel bir ağa sahip olan şirketin iflası, sektör ve piyasalarda derin yankı uyandırdı. Mahkemenin kararıyla birlikte şirketin koruma kalkanı olan konkordato süreci tamamen son bulmuş oldu.

Kaynak: Gazete Oksijen