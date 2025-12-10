Kurda Sabah Hareketliliği! Dolar ve Eurodan Yüksek Açılış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomi ve finans gündemini yakından takip edenler, dolar ve euronun güncel değerlerini merak ederek sık sık “Euro kaç TL?” ve “1 dolar ne kadar?” gibi aramalar yapıyor.

İşte 10 Aralık 2025 Çarşamba günü için dolar ve eurodaki son durum…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Saat 07.15 itibarıyla dolar/TL kuru 42,5877’den alıcı bulurken, satış fiyatı 42,5989 seviyesinde. Euro/TL ise aynı dakikalarda 49,6118 bandında işlem görüyor.

