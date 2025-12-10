Kurda Sabah Hareketliliği! Dolar ve Eurodan Yüksek Açılış

Dolar ve euronun 10 Aralık 2025 sabahındaki güncel kur bilgilerine göre dolar 42,59 TL, euro ise 49,61 TL seviyesinde işlem görüyor.

Kurda Sabah Hareketliliği! Dolar ve Eurodan Yüksek Açılış
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomi ve finans gündemini yakından takip edenler, dolar ve euronun güncel değerlerini merak ederek sık sık “Euro kaç TL?” ve “1 dolar ne kadar?” gibi aramalar yapıyor.

İşte 10 Aralık 2025 Çarşamba günü için dolar ve eurodaki son durum…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Saat 07.15 itibarıyla dolar/TL kuru 42,5877’den alıcı bulurken, satış fiyatı 42,5989 seviyesinde. Euro/TL ise aynı dakikalarda 49,6118 bandında işlem görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Euro
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Zamlı Memur Maaşları Hesaplandı! Milyonların Beklediği Rakam Belli Oldu! İşte Doktor, Öğretmen, Polis, Hemşire Maaşları Zamlı Memur Maaşları Hesaplandı! İşte Doktor, Öğretmen, Polis, Hemşire Maaşları...
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Dolar İçin 2026 Alarmı! Faiz Fena Vuracak Dolar İçin 2026 Alarmı! Faiz Fena Vuracak
ÇOK OKUNANLAR
52 İlde Dev Operasyon! 179 Gözaltı 52 İlde Dev Operasyon! 179 Gözaltı
MASAK'tan 'Mert Hakan Yandaş' Raporu: Para Trafiği, Oynanan Kuponlar, Yazışmalar... MASAK'tan 'Mert Hakan Yandaş' Raporu: Para Trafiği, Oynanan Kuponlar, Yazışmalar...
Yozgat'ta Dehşet: Ayrıldığı Eşi ve Kayınpederini Bıçakladı! Yozgat'ta Dehşet: Ayrıldığı Eşi ve Kayınpederini Bıçakladı!
Mersin'de Silahlı Saldırı! Arkadaşının İş Yerinde Öldürüldü Mersin'de Silahlı Saldırı! Arkadaşının İş Yerinde Öldürüldü
Konut Yatırımcısına Kaybettiren İller Belli Oldu! İşte Enflasyona Yenilen Şehirler... Konut Yatırımcısına Kaybettiren İller Belli Oldu! İşte Enflasyona Yenilen Şehirler...