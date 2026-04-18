Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2026 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar? İşte Koyun, Tosun, Koç, Dana Fiyatları

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte binlerce vatandaş kurban fiyatlarını araştırmaya başladı. Henüz ve marketlerin fiyatları açıklanmamış olsa da üreticilerde kurbanlık satışları belli oldu.

Buna göre, küçükbaşta kurbanlık canlı hayvanların kilogram fiyatı 700 TL, karkas etin kilogramı ise 1.400 TL'den satışa sunuluyor.

Büyükbaş kurbanlık canlı hayvanların kilogram fiyatı 500 TL iken karkas et kilogram fiyatı 1.000 TL olarak piyasaya çıkıyor.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATI NE KADAR?

Büyükbaş fiyatı 250 bin TL'den başlarken 700 bin liraya kadar çıkıyor. Ortalama fiyat ise 300 bin TL civarında seyrediyor. Büyükbaşta kişi başı hisse fiyatı da hayvanın kilogram ve büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 35 bin TL ile 50 bin TL arasında seyrediyor.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATI NE KADAR?

Küçükbaş fiyatları ise 25-30 bin TL'den başlayıp 50 bin liraya kadar yükseliyor.

2.5 milyon küçükbaş, 850 bin de büyükbaş hayvan kurbanlık olarak ayrılmış durumda.

Kaynak: Haber Merkezi