Kurbanın Görünmeyen Faturası Büyüdü! Ek Masraflara Yüzde 30 Zam

Hayvan pazarlarında hareketlilik sürerken büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 180 bin TL ile 350 bin TL arasında değişiyor. Yedi hisseli bir büyükbaş kurbana giren vatandaşın payına ortalama 25 bin ila 50 bin TL arasında ödeme düşüyor. Küçükbaş kurbanlıklar ise 15 bin TL ile 20 bin TL arasında satışa sunuluyor.

Ancak asıl yük, hayvan alımından sonra başlıyor. Kesim, parçalama, taşıma ve saklama gibi işlemler için yapılan harcamalar da bütçeyi zorluyor. Büyükbaş kurbanlıklarda ek hizmet maliyetlerinin 29 bin TL ile 42 bin TL arasında değiştiği belirtilirken küçükbaşta bu rakamın 2 bin 900 TL ile 4 bin 200 TL seviyesine ulaştığı ifade ediliyor.

KESİM ÜCRETLERİ ARTTI

Belediye kesimhaneleri ve özel tesislerde uygulanan kesim ücretleri geçen yıla göre ciddi oranda yükseldi. Küçükbaş hayvan kesimi için 1500 TL ile 2 bin TL arasında ücret alınırken büyükbaşlarda bu rakam 8 bin TL ile 12 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

KASAP MASRAFI DA EKLENİYOR

Vatandaşların büyük bölümü et işleme işlemleri için kasaplara yöneliyor. Kasaplarda kuşbaşı doğrama işlemi kilogram başına 60-80 TL, kıyma çekimi 40-50 TL, kemik kırma işlemi ise yaklaşık 30 TL’den yapılıyor. Büyükbaş hisseden düşen etin mutfakta kullanıma hazır hale getirilmesinin kişi başı ortalama 2500 TL ile 3 bin TL arasında ek maliyet oluşturduğu belirtiliyor.

NAKLİYE VE EKİPMAN GİDERİ

Kurban etinin kesim alanından eve taşınması da ayrı bir masraf kalemi haline geldi. Araçlarında koku ve leke oluşmasını istemeyen vatandaşların “kurban taksi” olarak bilinen panelvan ve pikap tarzı araçlara yöneldiği, şehir içindeki kısa mesafelerde dahi yüksek ücretlerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Evde parçalama yapmak isteyenler için ise bıçak bileme, satır ve et kütüğü gibi ekipman giderleri öne çıkıyor. Kesim alanlarında verilen bahşişler de toplam harcamayı artırıyor.

AMBALAJ MALİYETİ GÖZDEN KAÇIYOR

Uzmanlar, çoğu zaman fark edilmeyen ambalaj giderlerinin de önemli bir maliyet oluşturduğunu belirtiyor. Etlerin taşınması ve derin dondurucuda saklanması için kullanılan kalın poşetler ve buzdolabı poşetleri nedeniyle yalnızca ambalaj harcamalarının bile 300-400 TL’ye kadar çıkabildiği kaydediliyor.

Yetkililer ayrıca bayram döneminde geçici olarak kurulan ve ustalık belgesi bulunmayan kesim noktalarına karşı vatandaşları uyarıyor. Hijyen eksikliği ve etin ziyan olma riski nedeniyle güvenilir hizmet alınmasının önemine dikkat çekiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi