Kurban Kesecekler Dikkat! Yeni Şartlar Açıklandı, Bunu Yapmayan Yandı Rekor Para Cezası Var
Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban kesimi sırasında uyulması gereken kurallarla ilgili önemli düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. “2025 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” ile birlikte hem kesim kuralları hem de bu kurallara aykırı davrananlara uygulanacak cezalar netleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Tebliğe göre, umuma açık alanlarda izinsiz olarak kurban kesimi yapan kişilere 6 bin 923 TL idari para cezası uygulanacak. Bu düzenleme, çevre sağlığını koruma ve dini vecibelerin düzenli, hijyenik koşullarda yerine getirilmesini sağlama amacı taşıyor.
ATIKLARI TOPRAĞA VEREN TESİSLERE 668 BİN 677 TL CEZA
Kurban kesimi sonrası ortaya çıkan atıkları uygun şekilde bertaraf etmeyen, toprağa gelişigüzel şekilde bırakan toplu kesim tesislerine 668 bin 677 TL para cezası verilecek. Aynı ihlal konutlarda yapılırsa, ev sahipleri 16 bin 609 TL ceza ödeyecek.
HAYVAN HAKLARINA AYKIRI DAVRANIŞA 10 BİN 386 TL CEZA
Hayvan refahına yönelik düzenlemeler de tebliğde yer aldı. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, aç veya susuz bırakan, fiziksel ya da psikolojik eziyet eden kişilere her bir hayvan için 10 bin 386 TL para cezası kesilecek.
Bu yaptırımlar, yalnızca maddi değil, toplumsal farkındalığın artırılması açısından da önem taşıyor.