Kurban Kesecekler Dikkat! Yeni Şartlar Açıklandı, Bunu Yapmayan Yandı Rekor Para Cezası Var

HAYVAN HAKLARINA AYKIRI DAVRANIŞA 10 BİN 386 TL CEZA

Hayvan refahına yönelik düzenlemeler de tebliğde yer aldı. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, aç veya susuz bırakan, fiziksel ya da psikolojik eziyet eden kişilere her bir hayvan için 10 bin 386 TL para cezası kesilecek.