Kurban Bayramı sonrasında İzmir'de vatandaşları zam dalgası bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, kent içi toplu ulaşım ücret tarifesini oy birliğiyle zam yapıldı. 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak tarifeye göre, tam biniş ücreti 13 TL'den 17,5 TL'ye yükselirken, öğrenci biniş ücreti de 5 TL'den 7,5 TL'ye yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin güncellenmesi gündemiyle toplandı.

Oy birliği ile alınan kararla ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN’da uygulanan toplu ulaşım ücret tarifesi, 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde güncellendi. Açıklanan resmi enflasyon rakamı yüzde 74 olmasına ve diğer tüm ekonomik göstergelerdeki artışlara rağmen, tam tarifede yalnızca yüzde 34,62’lik artış yapıldı. İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 17,5 TL’ye çıkarken, 11,52 TL olan öğretmen biniş ücreti sabit tutuldu. 60 yaş biniş ücreti 15,50 TL, öğrenci biniş ücreti ise 7,50 TL oldu.

ÖĞRENCİLER AKTARMA ÜCRETİ ÖDEMEYECEK

Tam tarifede, 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarmada 8,78 TL, ikinci aktarmada ise 4,42 TL ücret alınacak. Öğretmenler ilk aktarmada 5,76 TL, ikinci aktarmada ise 2,88 TL ödeyecek. 60 yaş kartlarından ise ilk aktarmada 7,76 TL, ikinci aktarmada 3,88 TL alınacak. Öğrenciler aktarma ücreti ödemeyecek.

'HALK TAŞIT' UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkânı sağlayan “Halk Taşıt” uygulamasında ise tam biniş 8,75 TL, öğretmen 5,76 TL, 60 yaş 7,75 TL, öğrenci binişi ise 3,75 TL oldu. Tam tarife kapsamındakiler, Halk Taşıt saatlerinde ilk binişten sonraki 120 dakika içinde ilk aktarmaya 4,39 TL, ikinci aktarmaya 2,21 TL ödeyecek. Öğretmen kartlarından, ilk aktarmada 2,88 TL, ikinci aktarmada 1,44 TL düşülecek. 60 yaş kartlarından ise ilik aktarmada 3,88 TL, ikinci aktarmadan 1,94 TL alınacak. Öğrenciler yine aktarma ücretinden muaf olacak.

FERİBOTLARDA TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ

İZDENİZ’in işlettiği Bostanlı-Üçkuyular feribotlarında da araç biniş ücretleri güncellendi. Motosiklet geçişi 45 TL, otomobil 110 TL, orta sınıf araçlar 260 TL, otobüs-kamyon 560 TL, TIR 975 TL oldu. Araçlarda bulunan yolculardan ücret alınmayacak. İZDENİZ, diğer kentlerdeki benzer işletmelerle kıyaslandığında mil başına yine en düşük ücretleri uygulayacak.

Kaynak: İHA