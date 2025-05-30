Kurban Alırken Aman Dikkat! Bu Hileyle Kurbanlıkları Şişirip 2 Katına Satıyorlar

Pazarlarda bazı satıcıların hayvanları daha iri ve kilolu göstermek amacıyla yemlere tuz ve sumak karıştırdığı belirtildi. Bu yöntemin hayvanlarda aşırı su tüketimine yol açtığı, dolayısıyla geçici şişkinlik oluşturduğu ifade edildi.

Adana’daki kurban pazarlarında bayram öncesi hareketlilik artıyor. Küçükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı ortalama 300 TL, büyükbaş tosunların fiyatı 310 TL, düvelerin fiyatı ise 280 TL seviyelerinde. Alım satımlar hızlanırken, bazı fırsatçılar vatandaşları yanıltmak için çeşitli yollara başvuruyor.