Kurban Alırken Aman Dikkat! Bu Hileyle Kurbanlıkları Şişirip 2 Katına Satıyorlar
Kurban Bayramı yaklaşırken Adana'da kurbanlık satışları hız kazanırken, uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi.
Kaynak: İHA
Pazarlarda bazı satıcıların hayvanları daha iri ve kilolu göstermek amacıyla yemlere tuz ve sumak karıştırdığı belirtildi. Bu yöntemin hayvanlarda aşırı su tüketimine yol açtığı, dolayısıyla geçici şişkinlik oluşturduğu ifade edildi.
Adana’daki kurban pazarlarında bayram öncesi hareketlilik artıyor. Küçükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı ortalama 300 TL, büyükbaş tosunların fiyatı 310 TL, düvelerin fiyatı ise 280 TL seviyelerinde. Alım satımlar hızlanırken, bazı fırsatçılar vatandaşları yanıltmak için çeşitli yollara başvuruyor.
YEM HİLESİYLE KİLOSUNU YÜKSELTİYORLAR
Kentte uzun yıllardır hayvan alım satımı yapan Zafer Oğuz, bu dönemde bazı satıcıların hayvanlara verilen yeme tuz ve sumak karıştırdığını, bu maddelerin hayvanları susatarak aşırı su içmelerine yol açtığını dile getirdi. Oğuz, bu yöntemin hayvanlarda birkaç kilo fazlalık yarattığını, bu nedenle vatandaşların aldanmaması gerektiğini vurguladı.
Oğuz, “Maalesef bazı kişiler hayvanın önündeki yemin içerisine tuz ve sumak karıştırıyor. Bunu yiyen hayvan suyu çok içiyor ve bir hayvanda 6-7 kilo fark ediyor. Vatandaş şişkin koyunu görünce buna aldanıyor. Ancak hayvanın sırt ve karın kısmına dikkat edilmeli. Karnı şiş hayvana vatandaşlar dikkat etmeli” dedi.
PAZARDA HER BÜTÇEYE UYGUN KURBANLIK VAR
Kurbanlık almaya gelen Yakup Durdu ise fiyatların bu yıl genel olarak makul seviyede olduğunu belirtti. Durdu, her bütçeye uygun küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların pazarda mevcut olduğunu belirtti.
UZMANLARDAN KRİTİK UYARI
Uzmanlar, kurbanlık alırken sadece dış görünüşe değil, hayvanın genel kondisyonuna, yürüyüşüne, tüy yapısına ve karın bölgesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca satın alma esnasında veteriner raporlarının da kontrol edilmesi öneriliyor.