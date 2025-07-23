Kuran-ı Kerim'de Adı Geçiyor, Faydası Saymakla Bitmiyor: Kilosu 250 Liraya Kapış Kapış Satılıyor

BU SADECE BİR MEYVE DEĞİL

İncirin Aydın için yalnızca ekonomik bir ürün değil, aynı zamanda kültürel bir değer olduğuna dikkat çeken üreticiler, sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu. “İncir bizim için toprağın bize sunduğu en kıymetli armağanlardan biri” diyen üreticiler, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen incirin dünya sofralarında da yer bulduğunu ifade etti.