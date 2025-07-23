Kuran-ı Kerim'de Adı Geçiyor, Faydası Saymakla Bitmiyor: Kilosu 250 Liraya Kapış Kapış Satılıyor
Aydın'da incir sezonu hızlı başladı. Kuran-ı Kerim'de adı geçen ve kilosu 250 liradan satışa sunulan taze incir, iç piyasanın yanı sıra yurt dışından da büyük talep görüyor.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin incir cenneti olarak bilinen Aydın’da sezon heyecanı başladı. Kentin simgesi haline gelen “sarı lop” çeşidi tezgahlarda yerini aldı. Kilosu 250 liraya alıcı bulan taze incir, hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun ilgi görüyor.
YERLİ VE YABANCI PAZARDA GÖZDE
Aydın inciri, yalnızca yerel pazarlarda değil, ihracat pazarlarında da rağbet görüyor. Tazesi kadar kurusu da tercih edilen bu ürün, sezonun ilk günlerinde üreticisinin yüzünü güldürmeye başladı. Kalitesiyle ün salan sarı lop çeşidi, Aydın’ın tarımsal gücünü bir kez daha ortaya koydu.
BU SADECE BİR MEYVE DEĞİL
İncirin Aydın için yalnızca ekonomik bir ürün değil, aynı zamanda kültürel bir değer olduğuna dikkat çeken üreticiler, sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu. “İncir bizim için toprağın bize sunduğu en kıymetli armağanlardan biri” diyen üreticiler, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen incirin dünya sofralarında da yer bulduğunu ifade etti.
İNCİR SAĞLIK DEPOSU
Besin değeri yüksek olan incir, sağlığa olan katkılarıyla da dikkat çekiyor. Hücre yenilenmesini destekleyen incir, sindirim sistemini düzenlemenin yanı sıra bağışıklık sistemine katkıda bulunuyor. Kan basıncını dengelemesi, kalp sağlığını koruması, kemikleri güçlendirmesi gibi pek çok faydası bulunan incir, uzmanlar tarafından da sıkça önerilen meyveler arasında yer alıyor.