Kur Korumalı Mevduat’ta Sınırlı Gerileme

Kur korumalı mevduatlar 1,5 trilyon TL'ye tutunmaya devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 27 Eylül haftasında 22,2 milyar TL geriledi. Toplam kur korumalı mevduatların büyüklüğü 1,51 trilyon TL olarak kaydedildi.

Bir önceki hafta kur korumalı mevduatlarda 30,4 milyar TL ile hızlı bir düşüş gerçekleşmişti. Son veriler kur korumalı mevduatlarda bu düşüş hızının yakalanamadığını gösterdi.