Kur Korumalı Mevduatta Düşüş Devam Ediyor

Kur korumalı mevduatların büyüklüğü geçen hafta 15,1 milyar TL geriledi. KKM'de düşüş önceki hafta 13,5 milyar dolar olmuştu.

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Kur Korumalı Mevduatta Düşüş Devam Ediyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş yavaş da olsa sürüyor. ,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 184,7 milyar TL'den 1 trilyon 169,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 15 trilyon 950,9 milyar TL'den 15 trilyon 640,2 milyar TL'ye, mevduat 17 trilyon 979,5 milyar TL'den 18 trilyon 551,3 milyar TL'ye yükseldi.

Kaynak: AA

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Kur Korumalı Mevduat (KKM)
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