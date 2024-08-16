Kur Korumalı Mevduatta Büyük Düşüş

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz hafta KKM hesaplarından yaklaşık 50 milyar lira çekildi ve toplam KKM bakiyesi 1 trilyon 715 milyar liraya geriledi.

Kur Korumalı Mevduatta Büyük Düşüş - Resim: 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 9 Ağustos haftasına ilişkin yayımladığı verilere göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 103 milyar 405 milyon lira artarak 14 trilyon 241 milyar 937 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde, toplam mevduat ise 179 milyar 503 milyon lira artışla 16 trilyon 962 milyar 714 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinde de artış gözlemlendi. 9 Ağustos itibarıyla tüketici kredileri 12 milyar 351 milyon lira artışla 1 trilyon 769 milyar 25 milyon liraya çıktı. Bu tutarın 452 milyar 945 milyon lirası konut, 85 milyar 22 milyon lirası taşıt, 1 trilyon 231 milyar 59 milyon lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluştu. Aynı dönemde, taksitli ticari krediler 13 milyar 267 milyon lira artarak 1 trilyon 778 milyar 15 milyon liraya ulaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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