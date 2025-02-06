Kur Korumalı Mevduat'ta Bir İlk! 1 Trilyon Liranın Altına Geriledi

Kur korumalı mevduat 31 Ocak haftası itibariyle ilk kez 1 trilyon liranın altına gerileyerek 996,1 milyar TL olarak kaydedildi.

Kur Korumalı Mevduat'ta Bir İlk! 1 Trilyon Liranın Altına Geriledi

Ekonomi yönetiminin kur korumalı mevduat ile ilgili karşı önlemleri toplam hacmi 1 trilyon TL'nin altına çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 31 Ocak haftasında 25,2 milyar geriledi.

Böylelikle toplam hacim 996,1 milyar TL olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bazı politika metinlerinde olduğu gibi ekonomi yönetiminden gelen mesajlar kur korumalı mevduatın 2025 yılında uygulamadan kaldırılacağına işaret ediyordu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Kur Korumalı Mevduat (KKM)
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