Kur Korumalı Mevduat Düşüş Yatay Seyirde
Kur korumalı mevduatların büyüklüğü geçen hafta 25,8 milyar TL geriledi. Böylelikle bir önceki hafta yaşanan düşüşe paralel bir gerileme izlendi.
Kur korumalı mevduatlarda düşüş ivmesinde yatay seyir izleniyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 29 Kasım haftasında 25,8 milyar TL gerileme gösterdi. Böylelikle toplam büyüklük 1,2 trilyon TL'nin altına geriledi.
22 Kasım haftasında da kur korumalı mevduatlarda 26,2 milyar TL'lik gerileme görülmüştü.
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