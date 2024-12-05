Kur Korumalı Mevduat Düşüş Yatay Seyirde

Kur korumalı mevduatlarda düşüş ivmesinde yatay seyir izleniyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 29 Kasım haftasında 25,8 milyar TL gerileme gösterdi. Böylelikle toplam büyüklük 1,2 trilyon TL'nin altına geriledi.

22 Kasım haftasında da kur korumalı mevduatlarda 26,2 milyar TL'lik gerileme görülmüştü.