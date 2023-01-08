Kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı: 'Memur ve emekliye ek zam yolda, tarih de oran da belli'

İktidar partisi, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine giden süreçte kesenin ağzını açmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüzde 54.54 oranında zamla 8 bin 500 lira olarak belirlenen asgari ücret için "Yetersiz kalması durumunda ek zam yapabiliriz" mesajını vermişti.

Aynı senaryonun, emekli ve memur maaşları için de konuşulmaya başlandığı ileri sürüldü.