Kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı: 'Memur ve emekliye ek zam yolda, tarih de oran da belli'
İktidar partisinin seçimlerden önce kesenin ağzını açmayı planladığı, bu kapsamda memur ve emekliye ek zammın gündemde olduğu ileri sürüldü. Show Haber'in aktardığına göre oran da tarih de şimdiden belli.
İktidar partisi, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine giden süreçte kesenin ağzını açmayı hedefliyor.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüzde 54.54 oranında zamla 8 bin 500 lira olarak belirlenen asgari ücret için "Yetersiz kalması durumunda ek zam yapabiliriz" mesajını vermişti.
Aynı senaryonun, emekli ve memur maaşları için de konuşulmaya başlandığı ileri sürüldü.
Show Haber'in aktardığına göre AKP kurmayları, seçim öncesi memur ve emekli maaşlarında yeni bir artış için düğmeye bastı.
Yüzde 30 zamla en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL, en düşük memur emeklisi maaşı 7 bin 901 TL olmuştu. En düşük emekli maaşı ise 5 bin 500 TL'ye yükselmişti.
'TARİH BELLİ'
Seçim için muhtemel tarihler 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri konuşulurken, Show Haber'de yer alan habere göre ek zam haberinin mart ortası gibi verilmesi bekleniyor.