Kulislerde konuşulan tarih ortaya çıktı: Erdoğan'ın 'emekli maaşı' mesajı sonrası seyyanen zam gündemde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mevcut zammı yeterli bulmayarak emekli maaşlarına seyyanen zam çağrısı yapmasıyla başlayan süreç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla boyutlandı. Kulislerde yeni adım için konuşulan tarih ortaya çıktı.

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Kulislerde konuşulan tarih ortaya çıktı: Erdoğan'ın 'emekli maaşı' mesajı sonrası seyyanen zam gündemde - Resim: 1

Emekli maaşlarına zam oranı, refah payıyla birlikte yüzde 25'e tamamlanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" diyerek seyyanen zam çağrısında bulunmuştu.

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Kulislerde konuşulan tarih ortaya çıktı: Erdoğan'ın 'emekli maaşı' mesajı sonrası seyyanen zam gündemde - Resim: 2

ERDOĞAN'DAN SEYYANEN ZAM MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun ardından uçakta gazetecilerin sorularına yanıt verirken emekli maaşları için yıl sonunu işaret etmişti. 

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Kulislerde konuşulan tarih ortaya çıktı: Erdoğan'ın 'emekli maaşı' mesajı sonrası seyyanen zam gündemde - Resim: 3

"Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık" diyen Erdoğan "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu" diye konuşmuştu.

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Kulislerde konuşulan tarih ortaya çıktı: Erdoğan'ın 'emekli maaşı' mesajı sonrası seyyanen zam gündemde - Resim: 4

Show Haber'in haberine göre seyyanen zam seçeneği akıllara getiren bu mesaj sonrası emekli yeni maaşı için artık yeni yılı bekliyor.

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