Kulislerde konuşulan tarih ortaya çıktı: Erdoğan'ın 'emekli maaşı' mesajı sonrası seyyanen zam gündemde
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mevcut zammı yeterli bulmayarak emekli maaşlarına seyyanen zam çağrısı yapmasıyla başlayan süreç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla boyutlandı. Kulislerde yeni adım için konuşulan tarih ortaya çıktı.
Emekli maaşlarına zam oranı, refah payıyla birlikte yüzde 25'e tamamlanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" diyerek seyyanen zam çağrısında bulunmuştu.
ERDOĞAN'DAN SEYYANEN ZAM MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun ardından uçakta gazetecilerin sorularına yanıt verirken emekli maaşları için yıl sonunu işaret etmişti.
"Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık" diyen Erdoğan "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu" diye konuşmuştu.
Show Haber'in haberine göre seyyanen zam seçeneği akıllara getiren bu mesaj sonrası emekli yeni maaşı için artık yeni yılı bekliyor.