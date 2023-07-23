Kulislerde konuşulan tarih ortaya çıktı: Erdoğan'ın 'emekli maaşı' mesajı sonrası seyyanen zam gündemde

Emekli maaşlarına zam oranı, refah payıyla birlikte yüzde 25'e tamamlanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" diyerek seyyanen zam çağrısında bulunmuştu.