Kulislerde bu rakam konuşuluyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Gerekli yasal düzenlemenin Meclis Başkanlığı'na sunulması için temmuzun ilk haftasında altı aylık enflasyon farkının açıklanması beklenecek. Maaş zamlarının, kök aylıklara yapılmasından kaynaklanan fark Hazine tarafından karşılanıyor. Böylece 2000 ve sonrasında emekli olan, 5 bin 500 TL ile 8 bin TL arasında değişen kök aylık alan 7 milyon kişiye, en düşük emekli aylığı olan 10 bin lira ödenebilmesi için Hazine desteği sağlanıyor.



