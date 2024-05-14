Kulisler hareketlendi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı merak ediliyor. Gündemdeki bir diğer konu ise asgari ücrete ara zam. Vatandaşların beklentisi ara zam olması yönünde ancak hükümet bu olasılığa kapıları kapatmış görünüyor.

Kulisler hareketlendi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

"Asgari ücrete zam yapılacak mı" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Hükümet, bu yıl asgari ücrete ikinci bir zam yapılmayacağını ifade ederken asgari ücret, nisan ayında açlık sınırının altında kaldı. Milyonlarca asgari ücretli, gözlerini hükümetten gelecek bir habere çevirmişken kulislerde asgari ücrete ara zammın konuşulduğu aktarıldı.

İKTİDAR VE MUHALEFET OLUMLU

Kulislere göre iktidar ve ana muhalefet asgari ücrete ara zamma olumlu bakıyor ancak ekonomi yönetiminin tavrı olumsuz. Doğal gaz ve elektrik gibi kamu zamlarının da ertelenmesi bekleniyor.

TARİH VERİLDİ

Beklenti, zamların kamuoyuna yansıtılması halinde Eylül'de ara zam yapılması.

Sözcü TV'nin haberine göre geçtiğimiz günlerde MB'nin raporunda öne çıkan asgari ücret konusu Standard & Poor's'un da gündeminde. Asgari ücrete yılda 2 kez zam olması, enflasyondaki artışın nedeni olarak görülüyor. Geçen yılki asgari ücret artışının marjları düşürdüğünü ifade eden Standard & Poor's bu yıl asgari ücrete ikinci bir zam olmayacağı senaryolarının olduğunu aktardı.

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