Kulis I Erdoğan'ın Zam Planı: Ekonomik Krizin Suçunu Emeklilere Mi Atacak?

Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte, emekli maaşlarında yapılacak zam oranları da merak konusu oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 24.73, emekli memurlar ve memurlar için ise yüzde 19.31 oranında zam yapılması resmi olarak netleşti. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ise belirsizliğini hala koruyor. İdeapolitik Enstitü Direktörü Doç. Dr. Can Kakışım, konuya ilişkin olarak AKP kulislerinden edindiği bilgileri aktardı.

Halk TV'de yayınlanan Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz programında konuşan Kakışım, şunları söyledi:

'AK Partililer de son dönemde şöyle bir tavır görüyorum. Emeklilerin Türkiye'deki şu an ekonomide yaşanan zorlukların müsebbibi olarak gösterecekler. AK Parti safların yoğun şekilde duymaya başlıyoruz '40 yaşında insan emekli mi olur' diye. Türkiye'de sizin yarattığınız talan ekonomisi olmasa o insanları kolaylıkla finanse edebilirsiniz.

''ÖNCE EMEKLİLER SUÇLANACAK, SONRA CHP'YE DAYANDIRILACAK'

Emekliler üzerinde hem bu insanları bu işin sorumlusu olarak gösterip bunu da sonra CHP'ye dayandıracaklar. Şu anda gördüğüm kadarıyla bu işin başındalar. 'Emeklilerin suçu yok CHP'nin yaptığı bir şeydi' durumuna getirecekler.

Zam yapıyorsunuz, adam hâlâ 10 bin TL almaya devam ediyor. AK Parti hep belirli kişileri belirli grupları hedef olarak gösterecek. Onların arasındaki zıtlıktan yararlanmaya çalışacaklar. Mesela son dönemde öğretmenlere nefret dolu söylem duymaya başlıyorum. İnsanlar özlük hakları için eylem yapıyor, o insanlar suçlu tutuluyor. Gerçek sorumluya değil hep halkı birbirine yönlendirme çalışması var AKP'nin.'