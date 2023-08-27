Kulis: Emekli maaşlarına zam için masada 3 formül var, ayrıntılar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşların zam için çalışmaların yapıldığını açıklamasıyla kulisler de hareketlendi. Masada emekli maaş zammı için 3 farklı formülün masada oluğu belirtildi.

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Kulis: Emekli maaşlarına zam için masada 3 formül var, ayrıntılar belli oldu - Resim: 1

Temmuz ayında yapılan emekli zammının yalnızca kök ücretlere uygulanması, milyonlarca vatandaşın aylığında fiili olarak hiçbir artış yaşanmamasına neden oldu.

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Kulis: Emekli maaşlarına zam için masada 3 formül var, ayrıntılar belli oldu - Resim: 2

Hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.

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Kulis: Emekli maaşlarına zam için masada 3 formül var, ayrıntılar belli oldu - Resim: 3

Emekliler, alınan 'kök maaşa zam' kararının ardından hükümete isyan ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise en düşük aylığı yükseltecek düzenlemenin ekim ayının başında Meclis'e getirileceğini açıkladı.

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Kulis: Emekli maaşlarına zam için masada 3 formül var, ayrıntılar belli oldu - Resim: 4

Yeni Asır'da yer alan habere göre; emekli zammı için 3 formül masada.

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