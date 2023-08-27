Kulis: Emekli maaşlarına zam için masada 3 formül var, ayrıntılar belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşların zam için çalışmaların yapıldığını açıklamasıyla kulisler de hareketlendi. Masada emekli maaş zammı için 3 farklı formülün masada oluğu belirtildi.
Temmuz ayında yapılan emekli zammının yalnızca kök ücretlere uygulanması, milyonlarca vatandaşın aylığında fiili olarak hiçbir artış yaşanmamasına neden oldu.
Hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.
Emekliler, alınan 'kök maaşa zam' kararının ardından hükümete isyan ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise en düşük aylığı yükseltecek düzenlemenin ekim ayının başında Meclis'e getirileceğini açıkladı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre; emekli zammı için 3 formül masada.