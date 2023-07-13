Kulis: AKP'li yöneticiler 'Bahçeli bizi zor durumda bıraktı' diyor

AKP'li yöneticiler, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına da yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" şeklindeki açıklamasıyla kendilerini zor durumda bıraktığını söylüyor.

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Kulis: AKP'li yöneticiler 'Bahçeli bizi zor durumda bıraktı' diyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli maaşlarına yüzde 25'lik zammı yeterli görmeyerek yükseltilmesini, tıpkı memurlara yapıldığı gibi seyyanen zam planlanmasını istemesi Cumhur İttifakı'nın sınavına dönüştü. 

Yeniden Refah, HÜDA PAR ve BBP’den de benzer açıklamalar geldi. Ancak emekli maaşlarını düzenleyen madde, Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldü ve ittifak üyesi partiler, itirazlarına rağmen yüzde 25’e 'evet' dedi. Ancak henüz hiçbir şey bitmiş değil.

Gazete Pencere'den Fulya Açıkel'in kulislerden aktardığına göre memur maaşları görüşülürken AKP'li yöneticiler de Bahçeli'nin "Yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak açık ve samimi teklifimiz şudur: İlk olarak, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" şeklindeki açıklamasını konuşuyorlardı.

'ZATEN ÇOK ZORLANDIK'

"Ekonominin durumu malum, zammı yüzde 25’e çıkartırken zaten çok zorlandık" diyerek yüzde 25'i izah etmeye çalışan AKP'li yöneticiler, MHP liderinin kendilerini zor durumda bıraktığını söylediler.

Bu kişilere göre yüzde 25’in üzerine çıkılması pek mümkün görünmüyor ama son sözü yine de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

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Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli AKP
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