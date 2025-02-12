‘Küçükbaşların Kralı’ Diye Biliniyor: Fiyatı Lüks Otomobille Yarışıyor! Görenler Gözlerine İnanamıyor
Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen 15. Uluslararası Hayvancılık Fuarı’na dünyanın en pahalı koyun ırklarından biri olarak bilinen ladoum damgasını vurdu.
Kaynak: AA
Fuarda en iyi yetişkin erkek ladoumu belirlemek amacıyla yarışma düzenlenirken, yarışmacılar büyük bir coşkuyla ringe çıktı. Sahipleri tarafından alkışlar eşliğinde tanıtılan koyunlar; ağırlıkları, göğüs genişlikleri, boy uzunlukları ve omurga ölçümleri üzerinden değerlendirildi.
Uzman jüri tarafından yapılan puanlama sonucunda, 38 aylık ve 156 kilogram ağırlığındaki “Niang Ballo” isimli koyun birincilik ödülünü kazandı.
Yarışma kapsamında dişi ve erkek ladoumlar farklı günlerde değerlendirildi ve her cins için "kuzu", "genç" ve "yetişkin" olmak üzere üç farklı kategori oluşturuldu. Kendi kategorisinde ilk üçe giren ladoum sahipleri, 1 milyon CFA (yaklaşık 1600 dolar), 700 bin CFA (1115 dolar) ve 450 bin CFA (715 dolar) para ödülü kazandı.
Her kategorinin birincileri, 1 Şubat’ta Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye’ın da katılacağı özel bir törende yeniden sahneye çıkacak. Küçük bir atı andıran bu devasa koyunların bazıları 1,50 metre boya ve 180 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor.
Türkiye'de yaşayan ve yarışma için Senegal'e gelen Pape El Hadj Loum da 138 kilogram ağırlığındaki 3 yaşındaki “Lokuman” adlı koyunuyla fuara katıldı. Daha önce üç farklı yarışmada derece elde ettiğini belirten Loum, ladoum cinsinin özellikle damızlık için yetiştirildiğini vurguladı.
90 BİN DOLARA ALICI BULABİLİYOR
Ladoum koyunları, Moritanya kökenli “toubaire” ve Mali kökenli “balibali” türlerinin melezlenmesiyle ortaya çıkan özel bir cins olarak biliniyor. Senegal kültüründe büyük bir prestij sembolü olan bu koyunlar, sıradan ağıllarda değil, özel tasarlanmış odalarda veya sahiplerinin evlerinde bakılıyor.
Ülkede, ladoum sahipliği lüks otomobil sahibi olmakla eşdeğer görülüyor. Kesim için değil, diğer ırkları geliştirmek amacıyla damızlık olarak yetiştirilen bu koyunlar, yıl boyunca birçok yarışmada boy gösteriyor.
Senegal'in kırsal kesimlerinde nüfus cüzdanı bulunmayan vatandaşlar olsa da bir ladoumun soyağacı doğumundan itibaren kayıt altına alınıyor ve nesiller boyu takip ediliyor. Satışa sunulan bir ladoum koyununun fiyatı, anne ve babasının yarışma derecelerine bağlı olarak belirleniyor.
Sahipleri tarafından “Maison Blanche (Beyaz Saray)”, “Hamilton”, “Ronaldo”, “Scarface” gibi ilginç isimler verilen ladoumlar, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Hatta bazıları için özel hayran sayfaları bile açılmış durumda.
Bugüne kadar satılan en pahalı ladoum, “Galactic” isimli koyun oldu. Bu devasa koyun, tam 90 bin dolara alıcı bularak rekor kırdı.