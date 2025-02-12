‘Küçükbaşların Kralı’ Diye Biliniyor: Fiyatı Lüks Otomobille Yarışıyor! Görenler Gözlerine İnanamıyor

Yarışma kapsamında dişi ve erkek ladoumlar farklı günlerde değerlendirildi ve her cins için "kuzu", "genç" ve "yetişkin" olmak üzere üç farklı kategori oluşturuldu. Kendi kategorisinde ilk üçe giren ladoum sahipleri, 1 milyon CFA (yaklaşık 1600 dolar), 700 bin CFA (1115 dolar) ve 450 bin CFA (715 dolar) para ödülü kazandı.

Her kategorinin birincileri, 1 Şubat’ta Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye’ın da katılacağı özel bir törende yeniden sahneye çıkacak. Küçük bir atı andıran bu devasa koyunların bazıları 1,50 metre boya ve 180 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor.

Türkiye'de yaşayan ve yarışma için Senegal'e gelen Pape El Hadj Loum da 138 kilogram ağırlığındaki 3 yaşındaki “Lokuman” adlı koyunuyla fuara katıldı. Daha önce üç farklı yarışmada derece elde ettiğini belirten Loum, ladoum cinsinin özellikle damızlık için yetiştirildiğini vurguladı.