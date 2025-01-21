Kuaförlerin 2025 Tarifesi Belli Oldu: Kedi Köpeği Olanlar Berbere Akın Edecek! Damat Tıraşını Solladı

KÖPEK TIRAŞI DAMAT TIRAŞINI GEÇTİ

Berberler ve Kuaförler Odası'nın belirlediği yeni tarifeye göre, geleneksel olarak yüksek ücretlerle yapılan damat tıraşı, 1500 TL olarak belirlenirken, köpek tıraşı için belirlenen ücret ise 2000 TL olarak belirlendi. Bu durum, sosyal medyada gündem yaratırken, bazı kullanıcılar evcil hayvanını berbere götürmenin daha az maliyetli olacağını söyledi.