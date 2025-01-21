Kuaförlerin 2025 Tarifesi Belli Oldu: Kedi Köpeği Olanlar Berbere Akın Edecek! Damat Tıraşını Solladı
Mersin’in Tarsus ilçesinde, Berberler ve Kuaförler Odası tarafından yayımlanan yeni tarifede dikkat çeken değişiklik yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni tarifeye göre damat tıraşı ücreti 1500 TL, köpek tıraşı ise 2000 TL olarak belirlendi. Yeni tarife, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Köpek tıraşının damat tıraşını geçmesi, tartışmaları da beraberinde getirdi.
KÖPEK TIRAŞI DAMAT TIRAŞINI GEÇTİ
Berberler ve Kuaförler Odası'nın belirlediği yeni tarifeye göre, geleneksel olarak yüksek ücretlerle yapılan damat tıraşı, 1500 TL olarak belirlenirken, köpek tıraşı için belirlenen ücret ise 2000 TL olarak belirlendi. Bu durum, sosyal medyada gündem yaratırken, bazı kullanıcılar evcil hayvanını berbere götürmenin daha az maliyetli olacağını söyledi.
YENİ TARİFE LİSTESİ BELLİ OLDU
Berberler ve Kuaförler Odası tarafından yayımlanan tarifede, diğer hizmet ücretleri de şu şekilde sıralandı:
Saç tıraşı: 300 TL
Sakal tıraşı: 150 TL
Çocuk saç kesimi: 250 TL
Saç yıkama: 80 TL
Ense ve faul düzeltme: 100 TL
Saç boyama: 600 TL
Fön: 80 TL