Kruvaziyer Turizminde Nisan Patlaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Deniz ticareti ve turizm verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-nisan dönemini kapsayan ilk 4 ayda Türkiye'deki 13 farklı limana toplam 155 dev kruvaziyer gemisi demir attı. Sektör, nisan ayındaki dev sıçrama ile turizm sezonuna rekor bir başlangıç yaptı.

NİSAN AYI İLK 3 AYIN TOPLAMINI SOLLADI

Yılbaşından bu yana kademeli artış gösteren deniz turizmi, baharın gelişiyle birlikte zirveyi gördü. Aylık bazda yolcu trafiği şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: 28 bin 625 yolcu

28 bin 625 yolcu Şubat: 24 bin 123 yolcu

24 bin 123 yolcu Mart: 41 bin 39 yolcu

İlk 3 ayın toplamında 93 bin 787 yolcu ağırlayan Türkiye limanları, sadece nisan ayında tek başına 103 bin 896 turisti misafir etti.

ZİRVENİN SAHİBİ DEĞİŞMEDİ

4 aylık dönemde Türkiye'nin en çok kruvaziyer yolcusu çeken limanları ve yolcu sayıları netleşti:

Kuşadası: 54 kruvaziyer gemisiyle 61 bin 471 turist ağırlayarak şampiyon oldu.

54 kruvaziyer gemisiyle 61 bin 471 turist ağırlayarak şampiyon oldu. İstanbul: 35 dev gemiyle 56 bin 147 yolcuya ev sahipliği yaptı.

35 dev gemiyle 56 bin 147 yolcuya ev sahipliği yaptı. İzmir: 17 kruvaziyerle 32 bin 227 turisti ağırladı.

Amasra 5 bin 458, Antalya 12 bin 644, Bodrum 6 bin 73, Çanakkale 7 bin 23 ve Marmaris 6 bin 661 yolcu ile hareketliliğe katkı sağlayan diğer öne çıkan limanlar oldu.

GEÇMIİŞ YILLARA GÖRE DURUM NE?

Geçen yılın aynı döneminde (ocak-nisan) 169 gemiyle 205 bin 758 yolcu ağırlanmıştı. Bu yıl gemi ve yolcu sayısında hafif bir dengelenme görülse de geçmiş yılların ortalamasıyla kıyaslandığında sektörün pandemiden sonraki en parlak dönemlerinden biri yaşanıyor.

İlk 4 aylık veriler baz alındığında geçmiş yılların yolcu tablosu şu şekilde:

2024: 135 bin 114 yolcu

135 bin 114 yolcu 2023: 122 bin 678 yolcu

122 bin 678 yolcu 2022: 35 bin 368 yolcu

35 bin 368 yolcu 2015: 180 bin 297 yolcu

Kaynak: DHA