Kruvaziyer Turizminde Nisan Patlaması

Türkiye'nin kruvaziyer turizmi nisan ayında atağa geçti. Yalnızca nisan ayında deniz yoluyla Türkiye'ye gelen 103 bin 896 turist, yılın ilk 3 ayının toplam yolcu sayısını yüzde 10 geride bıraktı. Yılın ilk 4 ayındaki toplam yolcu hareketliliği ise 197 bin 683'e ulaştı.

Son Güncelleme:
Kruvaziyer Turizminde Nisan Patlaması
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Deniz ticareti ve turizm verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-nisan dönemini kapsayan ilk 4 ayda Türkiye'deki 13 farklı limana toplam 155 dev kruvaziyer gemisi demir attı. Sektör, nisan ayındaki dev sıçrama ile turizm sezonuna rekor bir başlangıç yaptı.

NİSAN AYI İLK 3 AYIN TOPLAMINI SOLLADI

Yılbaşından bu yana kademeli artış gösteren deniz turizmi, baharın gelişiyle birlikte zirveyi gördü. Aylık bazda yolcu trafiği şu şekilde gerçekleşti:

  • Ocak: 28 bin 625 yolcu
  • Şubat: 24 bin 123 yolcu
  • Mart: 41 bin 39 yolcu

İlk 3 ayın toplamında 93 bin 787 yolcu ağırlayan Türkiye limanları, sadece nisan ayında tek başına 103 bin 896 turisti misafir etti.

ZİRVENİN SAHİBİ DEĞİŞMEDİ

4 aylık dönemde Türkiye'nin en çok kruvaziyer yolcusu çeken limanları ve yolcu sayıları netleşti:

  • Kuşadası: 54 kruvaziyer gemisiyle 61 bin 471 turist ağırlayarak şampiyon oldu.
  • İstanbul: 35 dev gemiyle 56 bin 147 yolcuya ev sahipliği yaptı.
  • İzmir: 17 kruvaziyerle 32 bin 227 turisti ağırladı.

Amasra 5 bin 458, Antalya 12 bin 644, Bodrum 6 bin 73, Çanakkale 7 bin 23 ve Marmaris 6 bin 661 yolcu ile hareketliliğe katkı sağlayan diğer öne çıkan limanlar oldu.

GEÇMIİŞ YILLARA GÖRE DURUM NE?

Geçen yılın aynı döneminde (ocak-nisan) 169 gemiyle 205 bin 758 yolcu ağırlanmıştı. Bu yıl gemi ve yolcu sayısında hafif bir dengelenme görülse de geçmiş yılların ortalamasıyla kıyaslandığında sektörün pandemiden sonraki en parlak dönemlerinden biri yaşanıyor.

İlk 4 aylık veriler baz alındığında geçmiş yılların yolcu tablosu şu şekilde:

  • 2024: 135 bin 114 yolcu
  • 2023: 122 bin 678 yolcu
  • 2022: 35 bin 368 yolcu
  • 2015: 180 bin 297 yolcu

Kaynak: DHA

Etiketler
Turizm Turist
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Tekstil ve Moda Sektörü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Radarına Takıldı Tekstil ve Moda Sektörü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Radarına Takıldı
ABD-İran Anlaşması Piyasalara Yansıdı: Altında Büyük Hareketlilik Yaşanıyor ABD-İran Anlaşması Piyasalara Yansıdı: Altında Büyük Hareketlilik Yaşanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7 kişilik Yeni A Takımı: O Koltuğa Kimseyi Oturtmadı, İsimler Belli Oldu Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7 kişilik Yeni A Takımı
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na '12 İmza' Resti Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na '12 İmza' Resti
BM, İsrail'i 'Kara Liste'ye Aldı: Toplu Tecavüz Vakaları Doğrulandı BM, İsrail'i 'Kara Liste'ye Aldı: Toplu Tecavüz Vakaları Doğrulandı
Vizede Küresel Karaborsa Skandalı: Dev Şirket Botlarla Randevuları Bloke Edip Sattı Vizede Küresel Karaborsa Skandalı: Dev Şirket Botlarla Randevuları Bloke Edip Sattı
CHP'de Ankara Bölündü: Kılıçdaroğlu ve Özel'den Aynı Gün, Aynı Şehirde İki Ayrı Buluşma CHP'de Ankara Bölündü: Kılıçdaroğlu ve Özel'den Aynı Gün, Aynı Şehirde İki Ayrı Buluşma