Krizin Eşiğine Gelindi! Uzmanlardan Net Uyarı, Her Şey Art Arda Olacak

İSTİHDAM SORUNU

Kriwoluzky, nüfusün hızlı yaşlanmasını sebep sunarak çalışan kişi sayısının düşmesinin üretim ve hizmet sektörleri üzerindeki etkisine değindi. emeklilerin ve kadınların tekrar istihdam piyasasına dönmesi gerektiğini vurgulayan Kriwoluzky, göçmenlerin ise istihdam piyasasındaki konumunun büyük bir tartışma konusu olduğunu ifade etti.

IW Enstitüsü'nün raporuna göre, Almanya'daki doğrudan yabancı yatırım son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğu görüldü.