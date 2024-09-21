Krizin Eşiğine Gelindi! Uzmanlardan Net Uyarı, Her Şey Art Arda Olacak
Almanya’da yaşlanan nüfus, istihdam sorunları, dijitalleşme gibi unsurları ele alan Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) Makroiktisadi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alexander Kriwoluzky, ülke ekonomisine ilişkin çarpıcı açıklamalara yer verdi.
Kaynak: Bloomberg HT
Almanya Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW), 2024 ve 2025 yılına ilişkin ekonomik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte küçülme riski taşıdığı ve teknik bir resesyonla karşı karşıya olduğu vurgulandı.
DIW yetkilisi Kriwoluzky, resesyon riskine daha iyimser bir bakış açısıyla yaklaştıklarını ifade etti. Kriwoluzky, Almanya'nın büyüme kaydetmesini beklemediklerini belirterek, yüksek ihtimalle yüzde 0’lık bir büyüme oranıyla teknik resesyonun gerçekleşmeyeceğini söyledi. Ancak, önümüzdeki iki çeyrekte ufak da olsa bir resesyon riskinin devam ettiğine işaret etti.
İSTİHDAM SORUNU
Kriwoluzky, nüfusün hızlı yaşlanmasını sebep sunarak çalışan kişi sayısının düşmesinin üretim ve hizmet sektörleri üzerindeki etkisine değindi. emeklilerin ve kadınların tekrar istihdam piyasasına dönmesi gerektiğini vurgulayan Kriwoluzky, göçmenlerin ise istihdam piyasasındaki konumunun büyük bir tartışma konusu olduğunu ifade etti.
IW Enstitüsü'nün raporuna göre, Almanya'daki doğrudan yabancı yatırım son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğu görüldü.
“VOLKSWAGEN DEPREM ETKİSİ YARATTI”
Volkswagen'in Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı değerlendirmesi kararı otomotiv sektöründe hareketliliğe neden oldu. Alman otomotiv şirketlerinin de aynı kararı alma ihtimaline değinen Kriwoluzky, “Volkswagen’in Almanya’da fabrika kapatmayı değerlendirmesi sektörde bir deprem yarattı.” İfadelerine yer verdi.
Almanya’daki diğer şirketlerin de Volkswagen ile aynı kaderi paylaştığını aktaran Kriwoluzky, “Kamu altyapısı sorunu ve yüksek işgücü maliyetleri gittikçe artıyor. Bunun üzerine bürokratik engeller de geldiği zaman bir problem oluşturuyor. Son birkaç yılda Volkswagen’de kötü bir yönetim oldu. Çok fazla eski araçlara bağlı kaldılar ve gerektiği kadar elektrikli araçlara yatırım yapmadılar. Ayrıca ABD ve Çin’in yaptığı gibi elektrikli araçlar için yazılım tarafına da yatırım yapmadılar. Almanya’da belli başlı otomobil şirketlerinin benzer sorunları var” şeklinde konuştu.