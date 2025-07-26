Kritik Hafta Başlıyor! Piyasalarda Gergin Bekleyiş: Fed Faizi İndirecek mi?

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Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Enflasyonla mücadelede sıkı para politikasını sürdüren Fed’in bu toplantıda faizleri sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yılın geri kalanı için olası faiz indirimi beklentisi, yatırımcıların karar üzerindeki dikkatini daha da artırıyor. Ekonomik veriler, büyüme rakamları ve istihdam göstergeleri, Fed'in izleyeceği yol haritasına ışık tutarken, piyasalarda temkinli iyimserlik hâkim.

NEW YORK BORSASINDA REKORLAR TAZELENDİ

ABD'nin geçen hafta Japonya ile anlaşması ve diğer önemli ticaret partneri Çin ile gelecek hafta görüşülecek olması piyasalardaki tarife stresinin azalmasına katkı sağladı.

Tarife geriliminin yatışması ve iyi gelen şirket bilançolarının etkisiyle ABD'de New York borsasında S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günlük işlemlerde kapanış rekorlarını tazeledi. Ticaret görüşmelerindeki ilerlemeler geçen hafta yakından takip edildi. ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret konusunda anlaşmaya yakın olduğu ve AB'den ithalata yüzde 15 tarife uygulanacağına dair haberler piyasalarda risk iştahını canlı tuttu.

Geçen hafta katıldığı etkinlikte konuşan ABD Başkanı Trump, "Eğer AB, birliği Amerikan işletmelerine açmayı kabul ederse daha düşük bir gümrük vergisi ödemelerine izin vereceğiz" ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin daha önce karşılıklılık esaslı tarifeleri 1 Ağustos'a ertelemesinden dolayı gelecek haftanın hareketli geçmesi bekleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜÇLÜ

Gelecek hafta gözler Fed'in para politikası kararları başta olmak üzere ABD'de açıklanacak büyüme, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, tarım dışı istihdam gibi önemli makroekonomik veriler ile devam eden bilanço döneminde şirket finansallarına çevrildi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta faiz oranını değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bankanın yıl sonuna kadar toplamda iki kez faiz indirimi yapabileceği öngörülerinin gücünü koruduğuna dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump perşembe günkü Fed ziyaretinde Başkan Jerome Powell'a renovasyon çalışmalarının maliyetinin daha yüksek olduğunu söyledi. Trump, inşaat maliyetinin aslında 2,5 milyar değil, 3,1 milyar dolar civarında olduğunu ifade ederken, gazetecilerin Powell'ın yapabileceği bir şey olup olmadığına yönelik sorusu üzerine, "Faiz oranlarını düşürmesini çok isterim" dedi.

Analistler, Trump'ın Fed'e ziyareti ve ardından Powell ile ilgili yaptığı açıklamalar ABD Başkanı ile Fed Başkanı arasındaki gerilimin bir çekişmeye dönüşebileceği kaygılarını artırdığını belirterek, Fed'in üzerindeki siyasi baskıların da artabileceğine dair endişelerin devam ettiğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack da Fed'in hem ABD yönetiminin politikalarını hem de gelen verileri dikkate alması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA