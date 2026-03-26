Kripto Varlıklara Vergi Düzenlemesi Geri Çekildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen torba kanun teklifinin, kripto varlıkların vergilendirilmesini öngören maddeler geri çekildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında şans ve bahis reklam giderlerinin matrahtan düşülmesinin sonlandırılması, bazı kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınması, kripto varlıkların vergilendirilmesi, KDV istisnalarının daraltılması ile bedelli askerlik tutarının artırılmasını öngören "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmeleri için toplandı.

AK PARTİ İLE MUHALEFET ANLAŞTI

TBMM Genel Kurulu'nda kanun teklifinin görüşmelerine başlamadan önce muhalefet partileriyle iktidar arasında yapılan müzakere sonucunda, muhalefet partilerinin yoğun itirazlarının bulunduğu kanun teklifinin kripto varlıkların vergilendirilmesini öngören 1, 3, 4 ve 5'inci maddelerinin geri çekilmesine, 7'nci maddesinin revize edilmesinde uzlaşıldı. Kanun teklifinde yer alan tartışmalı maddeler, teklif metninden çıkarılırken, başka bir kanun teklifiyle yeniden gündeme getirilmesi değerlendirilecek.

7'NCİ MADDE YENİDEN DÜZENLENECEK

7'nci maddesiyle kanuna eklenmesi öngörülen "kripto varlık işlem vergisi kapsamına giren kripto varlıklar" ifadesi, geri çekilen önceki maddelerle uyumlu olması amacıyla maddeden çıkarılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de sosyal medya hesabında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "TBMM Genel Kurulunda görüştüğümüz kanun teklifinde yer alan kripto varlıklara ilişkin maddelerin, sektördeki hızlı değişim ve gelişmeler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmek üzere geri çekilme teklifi grubumuz tarafından Genel Kurula iletilmiştir. Ülkemiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile her alanda olduğu gibi yenilikçi-teknolojik sektörlerde de dünyaya entegre ve öncü olma iddiasını artırarak devam ettirecektir. Bu süreçte konuya gösterdiği hassasiyetlerden dolayı Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, talimatları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

GERİ ÇEKİLEN MADDELERDE NELER VARDI?

Genel Kurul'da geri çekilen maddeler, Gelir Vergisi Kanunu'na "Kripto varlıkların vergilendirilmesi" başlıklı maddenin eklenerek, Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi platformlarda kripto varlıklarla ilgili olarak gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden, söz konusu platformlar tarafından takvim yılının 3'er aylık dönemleri itibarıyla yüzde 10 oranında vergi tevkifatı yapılmasını öngörüyordu. Geri çekilen maddeler kripto varlık hizmet sağlayıcılara yönelik kripto varlık işlem vergisi getirilmesini, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan veya aracılık edilen kripto varlık satış ve transfer işlemlerinden on binde 3 oranında vergi alınmasını öngörüyordu.

Kaynak: ANKA