Kripto Para Borsasında Büyük Deprem! Ülkeden Resmen Çekiliyor, Tüm Müşterilerin Hesapları Kapanacak
Kripto para borsasında deprem etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı. Kripto para dünyasının önde gelen borsalarından Gemini, o ülkeden resmen çekilme kararı aldı. Şirket, 31 Aralık 2024 tarihine kadar tüm müşteri hesaplarını kapatacak. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Kripto para dünyasının önde gelen borsalarından Gemini, Kanada pazarından çıkma kararı aldı. Şirket, 31 Aralık 2024 tarihine kadar Kanada'daki tüm müşteri hesaplarını kapatacak. Winklevoss kardeşler tarafından kurulan borsa, Kanadalı kullanıcılara varlıklarını çekmeleri için 90 günlük bir süre tanıdı. Bu gelişme, Kanada’nın kripto para düzenlemelerinin sektör üzerindeki etkisini açıkça gözler önüne seriyor.
Gemini'nin Kanada pazarından çekilme kararı, ülkenin kripto para sektöründe son dönemde yaşanan düzenleyici değişikliklerin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Şubat 2024’te Kanada Menkul Kıymetler İdareleri (CSA) tarafından getirilen yeni düzenlemeler, özellikle stablecoin işlemlerine yönelik kısıtlamalar içeriyor. Bu kısıtlamalar, birçok büyük kripto para borsasının Kanada'daki faaliyetlerini gözden geçirmesine yol açtı. Gemini de bu baskılar sonucunda pazardan çekilme kararı aldı.
CSA’nın yeni düzenlemelerine göre, Kanada'da faaliyet gösteren tüm kripto para borsalarının yasal olarak bağlayıcı bir ön kayıt taahhüdü (PRU) imzalaması gerekiyor. Ayrıca, borsaların stablecoin alım-satım işlemleri için CSA’dan önceden onay alması şart koşuluyor. Bu düzenlemeler, FTX, Celsius Network ve Voyager Digital gibi büyük kripto şirketlerinin iflaslarının ardından yatırımcıların korunması amacıyla devreye sokulmuştu.
Gemini, daha önce bu yeni düzenlemelere uyum sağlamak adına adımlar atmış ve 13 Nisan’da ön kayıt sürecini tamamlamıştı. O dönemde Gemini yetkilileri, Kanada’yı Amerika kıtasındaki en önemli ve gelişmiş pazarlardan biri olarak nitelendirmişti. Ancak, son alınan karar, bu düzenlemelerin uzun vadede borsalar üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Gemini'nin yanı sıra Kraken, Binance, OKX ve Bybit gibi diğer büyük borsalar da Kanada pazarındaki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.