Kripto Para Borsasında Büyük Deprem! Ülkeden Resmen Çekiliyor, Tüm Müşterilerin Hesapları Kapanacak

Gemini, daha önce bu yeni düzenlemelere uyum sağlamak adına adımlar atmış ve 13 Nisan’da ön kayıt sürecini tamamlamıştı. O dönemde Gemini yetkilileri, Kanada’yı Amerika kıtasındaki en önemli ve gelişmiş pazarlardan biri olarak nitelendirmişti. Ancak, son alınan karar, bu düzenlemelerin uzun vadede borsalar üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Gemini'nin yanı sıra Kraken, Binance, OKX ve Bybit gibi diğer büyük borsalar da Kanada pazarındaki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.