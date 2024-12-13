Krediyle Ev Almak İsteyenler Dikkat: Konut Kredisinde Bankaların Faiz Oranları Değişti
2025 yılında ev almak isteyenler, konut kredisi faiz oranlarını ve ödeme planlarını şimdiden araştırmaya başladı. İşte 120 ay vadeli, 1 milyon TL tutarında konut kredisi çekmeyi düşünenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık ödeme tutarları...
Kaynak: Haber Merkezi
Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş için heyecan dolu bir dönem başladı. Değişen ekonomik koşullar ve artan konut fiyatlarıyla birlikte, konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları vatandaşların gündemindeki en önemli konular arasında yer alıyor. 2025 yılında ev almak isteyenler için bankaların sunduğu yeni kredi seçenekleri ve aylık ödeme tutarları merak konusu oldu.
120 ay vadeli, 1 milyon TL tutarında bir konut kredisi çekmeyi düşünenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık ödeme tutarları ortaya çıktı. Peki, hangi banka hangi faiz oranını sunuyor? Aylık taksit tutarları ne kadar? İşte detaylar...
QNB
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 29.421,45 TL
Toplam Ödeme: 3.547.701 TL
Akbank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.605.044 TL
Albaraka Türk
Kâr Payı Oranı:%3,00
Aylık Taksit: 30.889,92 TL
Toplam Ödeme: 3.724.550 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,03
Aylık Taksit: 31.167,07 TL
Toplam Ödeme: 3.761.153 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 31.815,84 TL
Toplam Ödeme: 3.839.600 TL
ING
Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 33.121,69 TL
Toplam Ödeme: 3.990.862 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 36.619,41 TL
Toplam Ödeme: 4.409.920 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.819.131 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 33.684,53 TL
Toplam Ödeme: 4.058.143 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 34.626,53 TL
Toplam Ödeme: 4.173.883 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 42.400,78 TL
Toplam Ödeme: 5.101.192 TL
Odea
Faiz Oranı: %6,99
Aylık Taksit: 69.921,06 TL
Toplam Ödeme: 8.401.103 TL