Krediyle Ev Almak İsteyenler Dikkat: Konut Kredisinde Bankaların Faiz Oranları Değişti

Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş için heyecan dolu bir dönem başladı. Değişen ekonomik koşullar ve artan konut fiyatlarıyla birlikte, konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları vatandaşların gündemindeki en önemli konular arasında yer alıyor. 2025 yılında ev almak isteyenler için bankaların sunduğu yeni kredi seçenekleri ve aylık ödeme tutarları merak konusu oldu.