Krediyle Ev Almak İsteyenler Dikkat: Konut Kredisinde Bankaların Faiz Oranları Değişti

2025 yılında ev almak isteyenler, konut kredisi faiz oranlarını ve ödeme planlarını şimdiden araştırmaya başladı. İşte 120 ay vadeli, 1 milyon TL tutarında konut kredisi çekmeyi düşünenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık ödeme tutarları...

Kaynak: Haber Merkezi

Konut Faiz Banka Kredi
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Krediyle Ev Almak İsteyenler Dikkat: Konut Kredisinde Bankaların Faiz Oranları Değişti - Resim: 1

Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş için heyecan dolu bir dönem başladı. Değişen ekonomik koşullar ve artan konut fiyatlarıyla birlikte, konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları vatandaşların gündemindeki en önemli konular arasında yer alıyor. 2025 yılında ev almak isteyenler için bankaların sunduğu yeni kredi seçenekleri ve aylık ödeme tutarları merak konusu oldu.

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Krediyle Ev Almak İsteyenler Dikkat: Konut Kredisinde Bankaların Faiz Oranları Değişti - Resim: 2

120 ay vadeli, 1 milyon TL tutarında bir konut kredisi çekmeyi düşünenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık ödeme tutarları ortaya çıktı. Peki, hangi banka hangi faiz oranını sunuyor? Aylık taksit tutarları ne kadar? İşte detaylar...

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Krediyle Ev Almak İsteyenler Dikkat: Konut Kredisinde Bankaların Faiz Oranları Değişti - Resim: 3

QNB

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 29.421,45 TL

Toplam Ödeme: 3.547.701 TL

Akbank

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.605.044 TL

Albaraka Türk

Kâr Payı Oranı:%3,00

Aylık Taksit: 30.889,92 TL

Toplam Ödeme: 3.724.550 TL

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Krediyle Ev Almak İsteyenler Dikkat: Konut Kredisinde Bankaların Faiz Oranları Değişti - Resim: 4

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,03

Aylık Taksit: 31.167,07 TL

Toplam Ödeme: 3.761.153 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 31.815,84 TL

Toplam Ödeme: 3.839.600 TL

ING

Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 33.121,69 TL

Toplam Ödeme: 3.990.862 TL

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Krediyle Ev Almak İsteyenler Dikkat: Konut Kredisinde Bankaların Faiz Oranları Değişti - Resim: 5

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %3,61

Aylık Taksit: 36.619,41 TL

Toplam Ödeme: 4.409.920 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.819.131 TL

VakıfBank

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL

Toplam Ödeme: 4.058.143 TL

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Krediyle Ev Almak İsteyenler Dikkat: Konut Kredisinde Bankaların Faiz Oranları Değişti - Resim: 6

Halkbank

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 34.626,53 TL

Toplam Ödeme: 4.173.883 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 42.400,78 TL

Toplam Ödeme: 5.101.192 TL

Odea

Faiz Oranı: %6,99

Aylık Taksit: 69.921,06 TL

Toplam Ödeme: 8.401.103 TL

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