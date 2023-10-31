Kredi kartlarıyla ilgili yeni gelişme: Uzmanlardan uyarı geldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz artırımından sonra kredi kartı faizleri ve kredili mevduat hesabı faizleri de yükseldi. Uzmanlar yüksek faiz ödememek için bir çare öneriyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizdeki 5 puanlık artışının ardından kredi kartı faiz oranları yükselecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 500 baz puanlık faiz artırma kararı sonrası kredi kartıyla yapılan alışverişlerde uygulanacak faiz oranı yüzde 3.71'e yükseldi.
Kredili mevduat hesabı ve nakit avans işlemleri için uygulanacak faiz oranı ise yüzde 4.47'ye çıktı. Yeni faiz oranları bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Vergiler de hesaba katıldığında kredi kartı yıllık bileşik faizi yüzde 65'e yükselirken, bankaların hesapta bakiye bulunmaması halinde müşterilerine faydalanmaları için sundukları kredili mevduat hesapları ve nakit avans işlemleri için uygulanacak faiz oranıysa yıllık yüzde 85'e çıkacak.
KURTULMANIN TEK BİR YOLU VAR
Uzmanlar, bu tutarların geçim sıkıntısı geçen vatandaşlar için hayatı çok daha zor bir hale dönüştüreceği uyarısında bulunurken, 1 Kasım itibarıyla uygulanacak faizlerden kurtulmanın tek bir yolu bulunmakta.
Kredi kartı limitlerine göre değişmekle birlikte, o ay içerisinde yapılan harcamanın tamamını, ekstre kesim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ödeyen vatandaşlar, herhangi bir faiz ücreti ile karşı karşıya kalmayacak.
HEMEN BANKANIZI ARAYIN VE BUNU YAPIN
Ancak Türkiye'deki mevcut ekonomik durumun kötüye gitmesi ve artan fiyatlar karşısında çalışan ücretlerinin oldukça düşük kalması, birçok vatandaş için kart borcunun tamamının ödenmesini imkansız hale getiriyor.
Bu noktada ekonomistler, hali hazırda limitlerini sonuna kadar kullanmayan vatandaşlar için bir an önce bankalarını aramalarını ve limitlerini düşürmelerini tavsiye etmekte.
Mevcut limiti 25 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için aylık minimum ödeme tutarı yüzde 40 olarak belirlenirken, bu seviyenin altında limite sahip kartlar için asgari ödeme oranı yüzde 20 olarak kalmaya devam edecek.
BORCUN TAMAMINI ÖDEMEYENLERDEN NE KADAR FAİZ ALINACAK?
Bu nedenle toplamda 10 bin liralık bir kart borcunun asgari ödeme tutarı olan 2 bin liralık kısmını ödeyen bir kullanıcı, geriye kalan 8 bin lira için aylık yüzde 3.71'lik oran üzerinden faizlendirilecek.
Bu kartta yapılan işlem yalnızca alışverişle sınırlı kalmayıp, nakit avans kullanımı gerçekleştirilmişse, kullanılan tutar ilaveten yüzde 4.47'lik faiz oranına tabii tutulacak.