Kredi kartlarıyla ilgili yeni gelişme: Uzmanlardan uyarı geldi

BORCUN TAMAMINI ÖDEMEYENLERDEN NE KADAR FAİZ ALINACAK?

Bu nedenle toplamda 10 bin liralık bir kart borcunun asgari ödeme tutarı olan 2 bin liralık kısmını ödeyen bir kullanıcı, geriye kalan 8 bin lira için aylık yüzde 3.71'lik oran üzerinden faizlendirilecek.